Iluzia optică ce i-a indus în eroare până și pe psihologi. Ce se întâmplă cu pătratele roșii și albastre, dacă privești atent

Desenul implică mai multe rânduri cu pătrățele albastre pe un fundal roșu și se bazează pe o iluzie optică clasică. La prima vedere, pare că liniile trasate pentru a forma aceste pătrate colorate nu sunt drepte, ci ușor strâmbe.

Cu toate acestea, la o privire mai atentă, se poate observa că toate liniile albastre trasate pe fundalul roșu sunt drepte. Mai mult decât atât, toate pătrățelele, atât cele roșii, cât și cele albastre sunt de aceeași mărime, potrivit The Sun.

Optical illusion makes these bricks appear as though they're very wobbly https://t.co/sBUxGnmG9A