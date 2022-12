Imagini spectaculoase de pe litoralul românesc. Cum arată Marea Neagră iarna, la Eforie: „Mă surprinde să văd altceva” | VIDEO

Un turist român a fost inspirat să posteze pe rețelele sociale un filmuleț care i-a înduioșat pe mulți dintre internauți.

Citește și: Iluzie optică virală! Crezi că poți să găsești broasca din fotografie? Unde se ascunde, de fapt. Iată răspunsul

Imagini spectaculoase de pe litoralul românesc. Cum arată Marea Neagră iarna, la Eforie

Un turist a fost extrem de impresionat de ceea ce a găsit pe litoralul românesc, mai exact între Eforie Nord și Eforie Sud, în dreptul unui hotel.

El a filmat Marea Neagră și a postat totul în mediul online, unde a primit numeroase aprecieri și mesaje. În imagine, se vede o mare foarte limpede și curată, așa cum nu se vede în mod obișnuit în sezonul estival, când mii de turiști ajung să-și petreacă concediile pe litoralul românesc.

Din peisajul mirific, nu lipsesc pescărușii, care au completat tabloul de iarnă. Vremea pare să fie una prielnică și senină, în care vântul adie ușor.

Pe majoritatea internauților care s-au adunat la postarea de pe Facebook i-a cuprins nostalgia. Cu toții și-au dorit să se reîntoarcă la mare, pentru a sta la plajă sau pentru a privi valurile care se sparg de țărm.

„Mereu am văzut valuri, mare agitată și netransparentă la noi. Nu e o critică. Mă surprinde să văd altceva”, „Ce limpede și ce culoare frumoasă are ! SUPERBĂ !”, „Niciodată nu am văzut-o atât de limpede și merg la Eforie de 40 de ani”, „Frumos ! Deja mi-e dor de mare !”, au fost doar câteva dintre comentariile publicate în mediul online.

Citește și: Iluzie optică virală! Poți să găsești coroana ascunsă în dormitor? Doar cei cu privire ageră reușesc. Iată răspunsul

Românii au cumpărat sejururi pe litoral, pentru 2023, în valoare de peste două milioane de euro

Turiștii români au făcut cumpărături masive, de Black Friday, pentru concediul de odihnă din vara lui 2023. Valoarea rezervărilor pentru sejururile din stațiunile de pe litoralul românesc depășește două milioane de de euro, cu 25% mai mult față de Black Friday din 2021, notează Adevărul.

Cel mai ieftin pachet achiziționat de Black Friday a fost de 150 de lei, pachet ce include trei nopți de cazare la un hotel de trei stele din stațiunea Eforie Nord la finalul lunii mai.

Totodată, cel mai scump pachet rezervat de Black Friday a fost de 3.600 de euro și include un sejur all inclusive de șapte nopți de cazare în plin sezon pentru șase adulți într-un apartament la un hotel de patru stele în stațiunea Mamaia Nord.

„Cifrele confirmă trendul pe care îl estimăm pentru sezonul estival 2023: românii se vor orienta în special către unitățile de cazare cotate ca fiind bune și foarte bune, iar mulți vor urmări ofertele speciale lansate pentru aceste unități de cazare, mai arată sursa citată anterior.

Tocmai de aceea, discounturile acordate de Back Friday i-au determinat pe mulți să-și rezerve acum vacanța pentru vara viitoare", a spus Ionuț Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro.

Semifinala Te cunosc de undeva e disponibilă în AntenaPLAY. Dă PLAY și bucură-te de spectacol!