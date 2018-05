În culisele filmărilor celui mai nou promo de brand Observator:

365 de zile pe an, 24/24, de luni până duminică, telespectatorii Antenei 1 descoperă cele mai importante povești ale momentului la Observator, serialul lor de zi cu zi. Sub acest nou concept, echipa Observator aduce publicului toate poveștile și emoțiile sub forma a noi episoade zilnice - jurnale de știri desprinse din realitatea ce îi înconjoară.