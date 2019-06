Investitorii străini recunosc potenţialul de creştere al Românie, dar sunt reticenţi să facă investiţii de teama efectelor OUG 114

Cu toate că studiile AmCham arată că investitorii recunosc potenţialul de creştere al României, doar 1% din firme investesc peste 1 milion de euro. Ionuţ Simion, preşedintele Camerei de Comerţ Americane a explicat acest lucru prin efectele nocive pe care OUG 114 le are asupra economiei.

„Potenţialul de creştere al României este foarte mare. Din punct de vedere al raportării la media Uniunii Europene avem un nivel de trai ridicat, de 62%” a afirmat Ionuţ Simion.

Însă acesta a mai explicat că efectele Ordonanţei 114 îi îndepărtează pe investitori: „Ordononaţa 114 a afectat trei sectoare: energie, telefonie şi banking. E normal ca aceştia să mărească preţurile pentru că nu au cum să suporte taxele care le-au fost impuse. Nu avem activitate de creditare... păi dacă îi strângem de gât cum îi prindem.”

Preşedintele Amcham a mai adăugat că „Guvernul acesta nu a luat nişte măsuri proaste. Chiar a avut nişte intenţii bune, numai că noi am atras atenţia de la început. Nu este suficient să fie numai stabilitate şi predictibilitate, trebuie să existe şi sustenabilitate. Pentru că dacă iei nişte măsuri în care zici – nu am mărit eu preţurile la energie, nu am mărit eu preţurile la telefonie, nu am mărit eu comisioanele bancare, ci le-au mărit companiile. Dar companiilor le-au fost impuse nişte taxe care au un efect de cascadă”.

„Da, există potenţial şi mai există o precauţie a mediului de investiţie care aşteaptă să se asigure. Un investitor nu investeşte într-o ţară doar pentru că sistemul fiscal e avantajos. Pe unii investitori îi interesează să ştie care este sistemul fiscal”, a justificat Ionuţ Simion reticenţa firmelor străine.

Acesta a mai spus că într-adevăr România are un mare potenţial de creştere, dar trebuie să înveţe să şi-l valorifice: „În realitate aceste proiecte de parteneriat public privat ar putea exploda dacă am debloca până la urmă procedurile şi maniera de derulare a acestor proiecte.”