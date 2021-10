Daily Star a relatat întâmplarea prin care au trecut băiețelul de șase ani și familia lui.

Julian Gagnon, un băiețel de șase ani, a făcut o descoperire inedită. Peste ce a dat când se plimba împreună cu familia

Julian Gagnon a făcut o descoperire care a fost extrem de apreciată de cercetători, fiind considerată rară. Băiatul de șase ani vizita împreună cu familia lui o rezervație (Dinosaur Hill Nature Preserve) din Michigan, Statele Unite, când a găsit, întâmplător, un dinte de mastodont, mamifer uriaș, asemănător cu elefantul.

Băiatul a declarat pentru WDIV-TV, conform Daily Star: "Am simţit pur și simplu că am ceva sub picior, l-am luat şi semăna oarecum cu un dinte".

Copilul a crezut, inițial, că e vorba de "dintele unui dragon" - cel puțin, așa le-a spus prima dată părinților imediat după ce a făcut descoperirea. Tot el a mai declarat, mai mult în glumă: "M-am gândit, la început, că o să primesc bani, că mă îmbogățesc cu milioane de dolari. Mi-e rușine, acum, când mă gândesc la asta".

Julian și părinții lui au luat dintele și s-au dus acasă. Abia atunci, ulterior, au realizat că au de-a face, cel mai probabil, cu o fosilă. Familia a decis să contacteze reprezentanții Muzeului de Paleontologie al Universităţii din Michigan, iar specialiștii de acolo au confirmat bănuiala familiei: este vorba despre molarul drept, de sus, al unui mastodont tânăr, vechi de peste 12.000 de ani.

Muzeul unde au mers băiatul și părinții lui deține o colecţie destul de bogată de fosile de mastodont, însă chiar și așa, specialiștii de acolo au accentuat faptul că descoperirea băiatului este una într-adevăr rară și o consideră importantă.

Familia a decis să doneze dintele muzeului, iar Julien a primit drept răsplată un tur în culisele instituției unde va rămâne și obiectul găsit de el.

Mama lui, Mary Gagnon, a declarat: "Această descoperire nu a făcut altceva decât să îi 'aprindă' pasiunea pentru arheologie și paleontologie. E prima dată când găsește așa ceva, iar acum nu face altceva decât să apuce de jos aproape orice întâlnește în natură".

Băiețelul a susținut și el ideea mamei și crede că acum știe exact ce meserie va avea când va crește: "Îmi doream să mă fac arheolog, dar acum cred că am primit semnul care indică faptul că ar trebui să devin paleontolog".

Mastodonții sunt rude îndepărtate ale elefanților din ziua de azi și au existat în America de Nord și Centrală, până la dispariția lor acum aproximativ 12.000 de ani, conform presei străine. Se spune că cei mai mari mastodonți atingeau aproximativ 2,9 metri înălțime și cântăreau în jur de 11 tone.

