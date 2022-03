Julie a slăbit peste 80 de kilograme pentru că își dorea să fie fit, dar spune că acum își urăște și mai tare corpul. Cum arată

Femeia era disperată să scape de kilograme, dar după ce a pierdut peste jumătate din greutatea corporală, a rămas cu un exces de piele care i-a zdruncinat complet încrederea în sine.

„Sunt fericită că am slăbit enorm, dar nu sunt mulțumită de felul în care arată corpul meu. Nu m-am gândit niciodată că voi rămâne cu atât de multă piele după pierderea în greutate. Este ceva care mă supără cu adevărat, am toată această piele și trebuie să o acopăr în mod constant pentru a mă simți normală.

De câte ori încerc să ascund excesul de piele, realizez că e acolo și îmi amintește constant de faptul că mi-am neglijat corpul.”, spune femeia.

Cel mai mult, Julie a cântărit 152 kilograme. ”Faptul că eram atât de mare mă făcea să mă simt îngrozitor. Cu siguranță, mâncam pentru a mă simți confortabil și m-am trezit mâncând dacă eram supărată.

Pe măsură ce am început să îmbătrânesc, greutatea mea a scăpat de sub control. Nu am vrut ca ai mei copii să mă considere o mamă grasă”, a mai zis ea pentru TLC, conform The Sun.

Cum arată Julie după ce a slăbit mai bine de 80 de kilograme

Așa că a început să facă exerciții fizice și după ce a pierdut mult din greutate, a fost operată pentru a i se pune bypass gastric. În primele două luni după intervenție, greutatea a scăzut.

”M-am simțit mai drăguță, mă simțeam mai bine cu mine, dar pe măsută ce mă apropiam de greutatea țintă, am observat că pielea începea să atârne pe mine.

Mă deranjează stomacul cel mai tare. Este pur și simplu dezgustător și atârnă exact în centrul corpului meu. Sânii îmi sunt lăsați, pur și simplu nu mă simt feminină, încrezătoare și sexy.”, a povestit Julie.

Părerea pe care Julie o are despre propria persoană are un impact negativ asupra relației cu soțul ei: ”Din cauza pielii pe care o simt, nu mai pot fi soția care vreau să fiu.”

Nu doar Mike este afectat de excesul ei de piele, mama recunoaște că nu-i place ca cei mici să-i atingă pielea. ”De asemenea, simt că nu pot fi cea mai bună mamă pentru copiii mei. Nu-mi place când ei îmi ating pielea.

Mă umple de vinovăție, dar pielea mă face să mă distanțez de familia mea. Pur și simplu îmi urăsc corpul, am nevoie de o operație de îndepărtare a pielii sau nu mă voi simți niciodată confortabil în pielea mea.”, a mai spus Julie.

După ce în sfârșit a scăpat de excesul de piele de pe burtă, brațe și sâni, Julie și-a recăpătat încrederea în sine. „Mă uit la corpul meu și mă face să mă simt mândru, am muncit foarte mult și în sfârșit îmi place cum arăt.”, a mai adăugat Julie.

