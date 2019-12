Un celebru jurnalist britanic și-a început cariera în timpul Revoluției din 1989, la Timișoara. „Dacă vrei să faci presă, acolo e de muncă, acolo e știrea”

Acesta a rămas impresionat de faptul că după căderea comunismului, românii visau la libertate și democrație, un lucru cu care acesta era obișnuit și la care nu a trebuie să se gândească niciodată.

„Eu am crescut în Marea Britanie și nu dezbătusem niciodată subiecte precum democrația sau libertatea, nu fusese nevoie. Am găsit un fel de inspirație în aceste dezbateri organizate în rândul studenților și nu numai. Era remarcabil.”

Jurnalistul adaugă faptul că venirea în România în aceea perioadă a reprezentat un privilegiu. „Să vedem cum o țară supraviețuiește unui regim comunist extrem de strict și devine o democrație.Trebuie să lupți permanent pentru aceste valori.”

30 years ago today dozens of brave Romanians rose up. The rest is history. Here I return to meet heroes I knew then quiz a Securitate officer and weigh up corruption against freedom of speech — and the right to shop! #Romania libera https://t.co/41O1ayfdX0 via @FTLifeArts