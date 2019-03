Biserica se cutremură din temelii! Maria Ghiorghiu, avertisment cumplit pentru creștinii din România! „Se va întâmpla...”

Celebra prezicătoare Maria Ghiorghiu, cea despre care se spune că ar fi prezis cumplitul incendiu de la Club Colectiv, transmite un avertisment dur pentru români!

Recent, pe blogul celebrei prezicătoare a apărut un nou mesaj, adresat în special creștinilor. Potrivit acesteia, românii sunt pe cale să trăiască momente istorice, de maximă importanță pentru credința creștină. Iată mai jos textul acestei profeții:

„Noapte de 1 -2 Martie 2019,ora 1,15 !

Dragii mei,

Tot in aceasta noapte si tot in timp ce scriam aici pe Blog, aud glas care spune asa:

"Nu oricine se mantuieste, spunand Doamne, Doamne !

Şi aud glas care adauga:

Basarabia Mică!"

Cand a spus BASARABIA Mica, vad si o Stire ca pe un ziar de prima pagina, dar si un link scris cu alb in intuneric:

"BASARABIA MICĂ ......"

Iar după aceste cuvinte, urmau puncte, puncte.

Dragii mei, evenimentele nu tocmai placute se precipita, iar noi trebuie sa ramanem treji cu inima si cu sufletul si sa nu ne clatinam in Credinta cea adevarata, in CREDINTA CRESTIN ORTODOXA.

Ce se va intampla cu BASARABIA, si de ce i se spune BASARABIA MICA in acest Mesaj, vom afla cu totii la momentul oranduit de Bunul Dumnezeu si de Maica Domnului.

Pana atunci insa, sa ne iubim Aproapele ca pe noi insine, si sa implinim PORUNCILE DOMNULUI. Cu dragoste, Maria”