Maria Ghiorghiu, profeție dură pentru România! Ce pericol îi amenință pe români! „Nu vom avea liniște...”

Celebra Maria Ghiorghiu, prezicătoarea care ar fi anticipat cu mult timp înainte tragedia de la club Colectiv, a stârnit un val puternic de reacții în mediul online cu o nouă profeție despre România! Ce avertisment a transmis pentru români?

De curând, pe blogul celebrei prezicătoare a apărut un nou mesaj sub forma unui avertisment. Potrivit acesteia, românii sunt pe cale să trăiască momente extrem de dificile și sunt îndemnați să fie prudenți și să se roage.

Mesajul a devenit în scurt timp viral în mediul online, stârnind un val puternic de reacții mai ales din partea celor care o urmăresc constant pe prezicătore. Iată mai jos textul profeției Mariei Ghiorghiu despre România:

„În aceasta dimineata in zori de zi, ma trezeste un glas care intreaba asa: Ce vom face noi? Ce vom face noi la Proteste?

Clipă în care vad o multime de oameni spre Est, Sud -Est, precum firul de iarba, asa stateau inghesuiti; oamenii aveau in mâini drapele si pancarde fel de fel. Era noapte, iar multimea de oameni era tot in strada, protestand verbal si fluturand drapelele si pancardele.

Dragii mei, din păcate, nu vom avea liniste in Romania. Vom avea parte de PROTESTE violente verbal, vom avea parte de ore si zile in care ni se va face pielea ca de gaina cand vom vedea ce se petrece in Romania. Doamne fereste ca aceste PROTESTE uriase sa se transforme intr-o noua Revolutie despre care am mai scris.

Sa ne rugam fratilor la Bunul Dumnezeu si la Maicuta Domnului pentru sanatate,pentru iertare de păcate si intarire in Credinta.

Si nu in ultimul rand, fratilor, sa ne rugam ca sa avem pace si liniste in Romania sfanta dar si in lumea intreaga!”

Rămâne de văzut în ce măsură această profeție făcută de prezicătoarea Maria Ghiorghiu se va adeveri.