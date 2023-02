Momentul unic și terifiant în care statuia lui Iisus din Rio de Janeiro este lovită de un fulger imens. Imaginile au ajuns virale

Un fotograf din Rio de Janerio, Brazilia, a captat o imagine uluitoare și terifiantă deopotrivă, prinzând pe pelicula aparatului său momentul exact în care un fulger imens a lovit statuia Mântuitorului Iisus Hristos.

Celebra statuie, devenită simbol al orașului Rio de Janerio, este cunoscută în întreaga lume, iar imaginile în care aceasta este lovită puternic de fulger au făcut înconjurul internetului, uimindu-i chiar și pe cei care nu sunt firi religioase.

Unele desfășurări de forță ale naturii sunt adevărate spectacole. Acesta este și cazul fulgerului neașteptat care „a luminat” celebra statuie a lui Iisus. Incidentul a avut loc la data de 10 februarie, iar fulgerul a lovit în partea de sus, mai exact capul statuii.

