Motivul bizar pentru care o femeie a vrut să divorțeze la doar o zi de la nuntă. Ce i-a făcut soțul la petrecere

O mireasa i-a transmis soțului că vrea să divorțeze la doar o zi după nuntă, din cauza unui gest pe care bărbatul l-a făcut la petrecere.

”Am plecat. A doua zi i-am spus că am terminat. Continui să fiu de acord cu asta. Chestia este că de sărbători toată lumea s-a adunat să-mi spună că ar trebui să-i dau o a doua șansă. Ei spun că reacționez exagerat din cauza problemelor mele, pentru că sunt claustrofobă după un accident de mașină, și am intrat în panică când am fost împinsă cu fața în tort și ținută acolo. Îmi tot spun că îl iubesc, chiar dacă acum nu simt deloc asta, că el mă iubește, iar asta înseamnă să nu renunț la primul obstacol.”, a mai adăugat mireasa, conform Mirror .

”M-am căsătorit chiar înainte de Crăciun și sper să fiu divorțată până la sfârșitul lunii ianuarie. Nu mi-a dorit cu disperare să mă căsătoresc, dar nu m-am apus. Așa că, atunci când iubitul meu m-a cerut în căsătorie în 2020, am decis să facem asta. Fiecare ne-am asumat aproximativ jumătate din responsabilitatea organizării nunții, dar cred că am fost rezonabilă în ceea ce privește compromisul atunci când își dorea ceva.

Tensiunile ating cote maxime în episodul nou The Road: The Tragedy of One ▶ Vezi în AntenaPLAY