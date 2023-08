Ce a putut să facă o femeie însărcinată atunci când o pasageră din avion și-a pus picioarele pe scaunul ei. Ce a urmat

O femeie însărcinată s-a enervat atunci când a văzut că o altă femeie și-a pus picioarele pe scaunul ei în timpul unei călătorii cu avionul și reacția ei a devenit virală.

„Mulțumesc tuturor pentru sfaturi. Brațul meu a scăpat momentan de picioarele pasagerei din spate. M-am întors la ea și am rugat-o să nu-și mai pună picioarele pe cotiera mea, căci altfel voi fi nevoită să chem însoțitorii de zbor. Dacă nu ascultă atunci am niște apă la îndemână, să o învăț minte”, a povestit doamna.

