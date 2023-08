A gătit pui, dar carnea s-a transformat sub ochii ei, în cuptor. Formele care au îngrozit-o pe femeia care abia aștepta cina

O femeie a fost șocată să descopere ce s-a întâmplat cu preparatul ei de pui după ce a băgat carnea la cuptor. Totul părea să decurgă ca o seara obișnuită pentru o familie care se pregătea să ia cina. Ce s-a întâmplat în momentul în care femeia a scos carnea de la copt.

Chantelle Warrick, o mamă a trei copii, nu se gândea ce avea să descopere cu puțin timp înainte de a lua cina. În timp ce pregătea mâncarea preferată a soțului ei, Steve, Chantelle a făcut o descoperire ce i-a dat fiori pe șira spinării.

Ce s-a întâmplat cu puiul imediat după ce a fost scos de la cuptor. Femeia a trăit o sperietură mare

Totul s-a întâmplat în timp ce Chantelle prepara cu grijă rețeta de pui vânătoresc, un preparat rafinat constând din piept de pui învelit în bacon, sos de barbecue și acoperit cu brânză.

În timp ce își pregătea mâncarea, Chantelle a observat cu stupefacție cum parcă un chip “prindea viață” pe bucata de carne. Mai mult decât atât, aducea cu un personaj binecunoscut ei. Asemănarea neașteptată a adus cu sine fiori și neliniște în sufletul femeii. VEZI IMAGINEA IN GALERIA FOTO.

Proprietara unei afaceri de transport, în vârstă de 45 de ani, a recunoscut că ceea ce a văzut a fost "oribil" și i-a tăiat toată pofta de mâncare. Ce se întâmplase, în fapt, era ușor de explicat.

Brânza folosit a fost mai degrabă cașcaval, iar atunci când s-a topit a luat o formă ciudată, care se asemăna cu un chip.

Împărtășind imaginea pe Facebook, Chantelle a scris: "Am decis să fac pui vânătoresc pentru soțul meu și am avut parte de șocul vieții mele când am văzut că se aseamănă cu Michael Myers din filmul Halloween", potrivit express.co.uk.

Postarea a devenit virală, acumulând peste 7.000 de like-uri, comentarii și distribuiri. Unii oameni chiar au subliniat că seamănă și cu Leatherface din "The Texas Chainsaw Massacre", toate făcând referire la scene greu de imaginat din filme de groază.

Chantelle a scris: "Când m-am uitat aproape că am făcut pe mine. Am strigat [către soțul meu] "Steve, Steve, uită-te la asta!". La început, am crezut că arată ca Frankenstein, dar apoi am zis Michael Myers din Halloween. A fost oribil. Steve a văzut fața și a spus că arăta oribil. Totuși, dar tot a mâncat, nu i-a păsat."

