Nouă seturi de gemeni, înscrise în același an, la aceeași grădiniță! Angajații au crezut că văd dublu! Foto

„Întotdeauna am avut multe perechi de gemeni în grădiniță, dar nu am avut niciodată nouă, în același an. Ni se pare amuzant și neobișnuit. Trebuie să fie ceva în apă, în zona asta. Nici părinților lor nu le vine să creadă”, a spus managerul grădiniței.

„Când sunt toți în aceeași încăpere, se uită unii la alții de parcă ar gândi: «A, și voi aveți câte un geamăn!»”, a spus o angajată, amuzată.