O bucată mare de gheaţă, căzută aparent din cer, era cât pe ce să producă o tragedie într-o seră din Târgu-Frumos!

Gheaţa de culoare albastră a străpuns acoperişul din plastic al încăperii, la doar câţiva metri de proprietarul serei, care se afla în interior. De unde ar fi putut cădea bucata de gheaţă?

La aceasta întrebare încearcă să găsească un răspuns un profesor de la facultate de fizica din Iași fiind și cel care a făcut publică aceasta descoperire.

Se iau în calcul doua variante, fie vorbim de un o bucată de gheață care sa provină de la o aeronavă care a trecut prin zona, fie de un fenomen natural, de o bucată uriașă de grindină. Totuși în ambele cazuri sunt semne de întrebare.

In primul rand este greu de crezut că e vorba de grindină fiindcă gheata are o culoare ciudata, un albastru puternic, iar dimensiunile sunt impresionante, acum bucata găsită întreaga are 10 centimetri și aproape jumătate de kilogram însă înainte de a avea contact cu solul profesorul ne spunea că ar fi fost dubla ca dimensiuni.