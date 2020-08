Este sănătoasă și are o familie, dar vrea să fie ucisă legal! O bunică de 76 de ani a explicat de ce vrea să moară: „Am fost cea mai seducătoare femeie!” Foto

103 anișori. Două Războaie Mondiale. Două pandemii. Stră-străbunica Margareta a spus care este secretul longevității! „Trebuie să îți interzici un singur lucru!” Foto

„Nu sunt într-o stare excelentă de sănătate, am osteoporoză, sunt foarte fragilă și am o problemă cu stomacul. Și știu că nu mă așteaptă nimic mai bun”, spune ea. „Ce e cu tabuul ăsta legat de moarte? Adică, suntem oricum muritori, nu? Alternativa este să suferi înainte de a muri. Nu mai văd niciun rost și niciun scop în viață”, explică Jacqueline.

„Copiii mei sunt mari. Au viețile lor. Nu mai fac parte din viața lor. Nepoții? Îi găsesc foarte drăguți, îmi place să mă uit la ei, dar nu mai am același interes de a avea grijă de ei așa cum am avut de propriii mei copii. Nu mă mai simt responsabilă pentru ei.

Nu mai am o relație cu soțul meu. Copiii au plecat. Nu mai am o slujbă, nu mai am nimic. Ce e viața mea?

Cred că este imposibil să te mai îndrăgostești la vârsta asta. M-am îndrăgostit acum patru ani de antrenorul meu de fitness. A fost o chestie total unilaterală, pentru că tipul este de vârsta băieților mei. Dar nu mă mai interesează dacă el s-ar îndrăgosti sau nu de mine, deși realizez că a nu mai fi un obiect al dorinței sexuale ar face o mare diferență. Am fost crescută în Franța, în Paris, unde seducția este o parte importantă a personalității noastre. Dacă îmi pierd puterea de seducție, mă simt un pic pierdută.

Le-am avut pe toate. Am avut o viață de seducătoare, de a fi fost uneori cea mai frumoasă femeie din cameră. Mergeam pe străzi și oamenii se uitau la mine și îmi spuneau lucruri drăguțe. Nu și azi, pentru că în zilele noastre nu mai ai voie să spui nimic, imediat ești pus la colț de acești puritani care spun #MeToo. Sunt un pic narcisistă, dar cine nu e?

Am fost la psiholog, la psihiatru, am vorbit cu multă lume care a ajuns la concluzia că știu foarte bine ce fac și că e OK. Nu sunt forțată de nimeni să o fac”, a argumentat ea.