O creatura marină transparentă ia prin surprindere internetul. Cum arată crustaceea cu reflexii de cristal, devenită virală

Oamenii de știință descoperă multe creaturi cu înfățișare ciudată. Deși unele dintre ele seamănă cu viețuitoarele obișnuite, altele parcă sunt venite de pe altă lume. O astfel de creatură tocmai a fost filmată și publicată pe internet, iar filmulețul în care apare că își mișcă din tentacule a devenit viral.

Creatura a luat prin surprindere datorită aspectului său diferit. Arătarea surprinsă în videoclip este cu atât mai spectaculoasă cu cât se dovedește a fi transparentă. Se pare că videoclipul inițial a fost distribuit de către un utilizator, pe Twitter, potrivit ndtv.com:

„Cystisoma este un crustaceu care trăiește între 600-1000 m adâncime în ocean. Corpul său este complet transparent: doar ochii sunt pigmentați. Ochiul arată ca o pungă plină de ouă portocalii.", a scris utilizatorul în dreptul clipului postat

Cystisoma este un gen de amfipode și reprezintă singurul membru al familiei Cystisomatidae din Hyperiidea. Acest soi de pește este remarcat tocmai pentru corpul său aproape complet transparent, care a fost adaptat pentru viața în apele cu lumină slabă.

