O femeie a crezut că a salvat un câine de pe marginea drumului, dar apropiații i-au spus că e o vulpe. Ce cretură era, de fapt

O femeie din Dublin, Irlanda a postat pe Facebook o fotgrafie cu cee ace credea că este un câine. Ea a salvat animalul înfometat de pe marginea drumului.

Melissa Kim, o femeie din Irlanda, a povestit pe rețelele de socializare că a găsit un câine înfometat pe marginea drumului în Omagh, Irlanda de Nord.

Ea i-a făcut imediat o fotografie și l-a scris ca fiind un câine “nervos și înfometat”. Inițial, femeia a luat câinele acasă și motivul pentru care a postat fotografia cu el pe rețelele de socializare a fost ca să îi găsească mai repede stăpânii.

Femeia a crezut că a salvat un câine de pe marginea drumului

La descrierea postării, Melissa a scris:

“Câine găsit. Nu are zgardă. Am găsit acest biet câine mâncând un iepure mort pe marginea drumului în Omagh, Dublin. E puțin înfometat și nervos, tocmai de aceea m-am chinuit să îl bag în mașină, cred că e o corcitură de husky. Acum e la mine în bucătărie. Vă rog să distribuiți anunțul ca să pot să îi găsesc stăpânii”.

Citește și: O femeie a dat peste o „vietate extraterestră” în timp ce gătea în bucătărie. S-a îngrozit când a aflat ce era ființa, de fapt

Cei care au văzut postarea ei pe Facebook s-au grăbit să îi scrie că acela din poză nu e un câine, ci o vulpe. Mulți au sfătuit-o să îl scoată din casă rapid. După ce a citit comentariile, Melissa le-a mărturisit internauților că acum îi e teamă și nu îi venea să creadă că pentru câteva momente se înșelase în pivința animalului.

Vezi poza cu animalul ciudat aici!!!

Comentariile au început să curgă la postarea ei de Facebook, iar femeia a încercat să rămână calmă până când a scos animalul din casă. Se pare că trăsăturile creaturii au făcut-o să creadă că e un câine husky, când de fapt majoritatea celor care au văzut poza i-au spus că e o vulpe.

Mulți au distribuit postarea ei și nu a fost mult până când au apărut și glume pe seama acestei întâmplări, cu internauți care au spus că Melissa a răpit o vulpe.

Postarea Melissei a devenit virală și a atras atenția tuturor. Se pare, însă, că imaginea a avut un alt scop. Melissa a recunoscut că de fapt nu luase un animal sălbatic.

Citește și: Creatură cu cap de lup care merge în două picioare, surprinsă lângă o grădină zoologică. Ce este vietatea înspăimântătoare

Fotografia pe care o postase era editată și a avut ca scop să atragă atenția.

“M-a luat prin surprindere că postarea a atras atenția atâtor oameni. Am crezut că lumea a înțeles din prima că era vorba de o glumă. Am citit o poveste mai veche care a fost virală acum câțiva ani despre un cineva care a găsit un câine rănit, dar de fapt era un coiot, așa că am luat poza și m-am gândit să îi asociez o poveste amuzantă”, a povestit Melissa.

Citește și: Ce este creatura înspăimântătoare cu aripi de înger și dinți ascuțiți, găsită pe plajă. Atinge mărimea unui copil de cinci ani

Se pare că cei care au spus despre animal că era o vulpe, s-au înșelat. În fotografia era, de fapt, un coiot, dar povestea nu îi aparținea Melissei. Poza aparține unei povești care a apărut în presă în iulie 2020.