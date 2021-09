O femeie a găsit pe o plajă o sticlă veche, cu uin bilet înăuntru. Hârtia din interior a făcut-o să intre în Cartea Recordurilor

Tonya Illman a reușit să devină cunoscută în toată lumea datorită întâmplării neobișnuite prin care a trecut. Femeia se aafla la o plimbare pe malul mării, într-un oraș din Australia, atunci când a găsit o sticlă veche, cu un mesaj neașteptat în interior. Când a citit hârtia, doamna a trăit o surpriză de proporții.

O femeie a găsit o sticlă veche cu un mesaj neașteptat, în nisipul de pe malul unei mări

Pasionată de plimbări și mare iubitoare de briză, Tonya Illman a decis să se plimbe pe o plajă din Wedge Island. Totuși, la un moment dat, atenția acesteia a fost captată de un obiect aflat în nisip. Curioasă din fire, ea s-a apropiat și a descoperit că este vorba despre o sticlă cu aspect vechi, ce conținea un mesaj în interior.

„Erau destul de mutle gunoaie pe jos, pe nisip. Am vrut să le adun și am dat peste sticlă. Am crezut inițial că sticla o să arate bine la mine pe raft, în bibliotecă. Dar apoi am observat că se afla ceva în interior”, a mărturisit aceasta, potrivit celor de la bbc.com.

Tonya Illman a deschis recipientul și a găsit în interior o hârtie destul de uzată. La sfatul soțului său, australianca a introdus biletul în cuptor, ca să-l usuce. În scurt timp, cei doi și-au dat seama că au de-a face cu ceva cu totul și cu totul deosebit.

Fără să mai stea pe gânduri, soții au cerut sfatul unor experți. Aceștia au analizat atent hârtia și au ajuns la concluzia că este vorba despre un mesaj autentic, provenit de pe un vas german, scris la data de 12 iunie 1886.

Ulterior, după ce s-au documentat, cei doi soți au descoperit faptul că mesaul vechi de 132 de ani fusese scris și aruncat în sud-estul Oceanului Indian, în timp ce vasul Paula călătorea din Cardiff (Țara Galilor) spre Indonezia.

Având în vedere cele confirmate de specialiști, cei de la Cartea Recordurilor au stabilit la momentul respectiv că soții au găsit cel mai vechi mesaj din lume ce a fost ascuns într-o sticlă aruncată în apă.