O femeie a găsit un câine pe stradă și l-a crescut timp de doi ani, apoi a făcut o descoperire. Ce era, de fapt, animalul adoptat

În timp ce se afla în vacanță în 2016, Su Yun a găsit un animal și a fost convinsă că este vorba despre un câine din rasa mastiff tibetan.

A îndrăgit pe loc animăluțul găsit într-un sat chinezesc din provincia Yunnan, China, și l-a luat acasă. Încă de pe atunci, cățelușul avea un apetit mare și apoi a ajuns să mânce o „cutie cu fructe și două găleți de tăiței în fiecare zi”, relatează The Independent.

Citește și: O profesoară de fizică a fost prinsă de părinți și de elevi că pozează în ipostaze îndrăznețe, pe internet. Ce a dezvăluit

Atunci Yun a început să se întrebe dacă câinele ei era, de fapt, un mastiff tibetan, o rasă care atinge de obicei aproximativ 82 de kilograme și are o înălțime de 71 de centimetri.

„Cu cât creștea mai mult, cu atât semăna mai mult cu un urs”, a declarat Yun pentru presa chineză. „Mi-e puțin frică de urși.” Cu toate acestea, l-a ținut în casă și a avut grijă de el.

La un moment dat, și-a dat seama că este ceva în neregulă și că drăgălașul animal pe care îl crește nu este un câine din rasa mastiff tibetan.

Când Yun a sunat autoritățile, ea a aflat că animalul ei de companie nici măcar nu are vreo legătură cu rasa canină. De fapt, era un urs negru asiatic pe cale de dispariție.

Citește și: O femeie a avut o surpriză uriașă după ce și-a refăcut dantura în Turcia. Cum arată fațetele pentru care a plătit o avere

Imaginile postate de autorități arată un urs ce are aproape un metru înălțime. Chiar dacă acesta a fost ținut ca animal de companie al familiei Yun, personalul a fost atât de intimidat de animal, încât l-a sedat înainte de a-l transporta.

Ursus thibetanus este o specie pe cale de dispariție și poate aduce sume uriașe dacă este vândută pe piața neagră. Urșii negri asiatici au fost folosiți de milenii în medicina și bucătăria tradițională asiatică. O substanță chimică găsită în bila ursului (acidul ursodeoxicolic) este folosită pentru a trata o serie de afecțiuni, cum ar fi bolile hepatice, în medicina tradițională chineză.

În mod ciudat, aceasta nu este prima dată când un pui de urs este confundat cu un cățel. În martie, un bărbat din aceeași provincie a crescut un urs după ce l-a găsit în pădure crezând că este un câine fără stăpân. Săptămâna trecută, o femeie a crezut că și-a cumpărat un cățeluș Spitz japonez pentru a descoperi mai târziu că este o vulpe.

Ursul a fost luat acum în îngrijire la Yunnan Wildlife Rescue Center. Oficialii spun că cred că ursul este sănătos.

Citește și: Și-a făcut unghiile și curând au început durerile. Ce a putut să găsească după ce și-a dat manichiura jos

Pet dog raised by family for two years turns out to be a black bear https://t.co/AVHRdXgDqW pic.twitter.com/kuhMpGC8wy