O femeie a început să curețe congelatorul bunicilor, care nu mai fusese deschis din 1993. În ce stare a găsit mâncarea

O femeie a fost îngrozită să găsească mâncare care datează încă din anii 1970, când a curățat congelatorul bunicilor ei. Nellie Ancelet a distribuit un clip pe contul ei TikTok, @madamquasar, în timp ce scotea diverse recipiente de plastic din congelator.

Videoclipul o arată în timp ce manevrează pachetele vintage, care au și dispărut de pe piață în ultimii ani. Tânăra a găsit mure din 1972, căpșuni din 1984 și afine din 1983.

„Ce zici de niște afine diferite, din ’97. Ce zici de niște gălbenușuri de ou din 1998. Niște unt din 1992, niște șuncă din 1993, niște sos de mere și niște zmeură din același an.”, spune ea.

Ancelet, care are o fetiță de trei ani, a explicat pentru Newsweek că se uita prin congelatorul bunicii soțului ei.

Ce a găsit femeia în congelatorul bunicii și cum arătau alimentele după ce au stat congelate atâția ani

„Este un vechi frigider Magic Chef; evident că acestea pot rezista la orice”, a spus gospodina și a continuat: „Căutam prin frigider pentru că am decis să ne mutăm mai aproape de familie, iar casa bunicii era în vecinătate. Am început cu bucătăria ei. Știam că voi avea multă treaba, dar nu mă așteptam la asta. Am început cu congelatorul pentru că trebuia să iau mai întâi lucrurile congelate din reședința noastră actuală.”

Când a început să golească sertarele, nu s-a așteptat să găsească mâncare congelată de decenii: „Nu mă așteptam ca mâncarea să fie atât de veche. A fost un amestec haotic din diverse alimente, majoritatea fructelor fiind păstrate pentru o plăcintă.

Bunica făcea o mulțime de plăcinte, dar presupun că a trecut ceva timp. Congelatorul a fost doar o marcă bună de frigider care a reușit să păstreze aceste lucruri înghețate timp de aproape 50 de ani.”

Ea a confirmat că nu a mâncat nimic din mâncare, din cauza perioadei îndelungate în care alimentele au stat în congelator.

”Căpșunile miroseau surprinzător de dulce, în ciuda culorii lor. Fructele de pădure păreau să fie împachetate în apă, dar și-au păstrat forma, textura și fermitatea ca afinele și murele. Căpșunile, pe de altă parte, erau depozitate și în apă și erau moi ca un burete. (...)

Zmeura semăna foarte mult cu celelalte fructe de pădure din videoclip, dar s-au micșorat din cauza temperaturilor de îngheț. Ouăle miroseau atât de urât încât păreau putrezite. 23 de ani și 8 ore este un timp prea mare.”, a mai spus femeia.

La final, Nellie Ancelet a aruncat tot cu excepția murelor din 1972 și afinelor din 1983.

