Un activist anti piscicultură a filmat un moment bizar, ceva ce a descris ca fiind o scenă dintr-un film horror.

Imaginile șocante au fost obținute de Don Staniford, un activist cu o vastă experiență în campanii împotriva pisciculturii. El a descris ceea ce a văzut ca fiind "ceva dintr-un film horror" în timpul misiunii sale sub acoperire în locația Portree a companiei Bakkafrost Scotland, situată pe frumoasa Insulă Skye.

Un bărbat s-a dus într-o fermă de pești și a filmat cu camera ascunsă. A tresărit când a văzut ce e sub apă

Staniford a dezvăluit că imaginile pe care le-a capturat sunt "cele mai rele pe care le-am văzut vreodată". În urma expunerii acestor înregistrări, atât Consiliul Highland, cât și oficialii Guvernului Scoției au lansat o anchetă imediată privind bunăstarea animalelor, scrie Daily Mail.

Compania Bakkafrost Scotland a respins acuzațiile și a declarat că somonul a fost probabil atacat de foci. În plus, o inspecție recentă efectuată de RSPA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) la fermă nu a identificat probleme deosebite.

Don Staniford a atras atenția asupra evenimentului din 28 și 29 iunie, când s-a dus până la ferma de somon și a folosit o cameră GoPro rezistentă la apă pentru a filma în interiorul cuștii. În înregistrări, se poate observa somonul în timp ce înoată cu bucăți de carne lipsă.

Activistul susține că atacurile au fost, probabil, comise de prădători, iar acțiunile companiei Bakkafrost sunt criticate pentru incapacitatea de a proteja corespunzător bunăstarea animalelor.

"Bakkafrost are sau nu a instalat corespunzător plase de protecție împotriva prădătorilor, sau nu a întreținut echipamentul adecvat - oricum ar fi, acesta este un caz clar de abuz asupra bunăstării animalelor", a declarat Staniford. "Dacă fermele de somon nu pot opera în siguranță, respectând legislația privind bunăstarea animalelor, ar trebui să fie închise imediat."

Deși compania Bakkafrost Scotland a făcut eforturi să-și protejeze animalele și mediul înconjurător, incidentul a generat îngrijorare și indignare. Reprezentantul companiei a asigurat că au respectat standardele de protecție a animalelor, iar inspecția RSPCA a confirmat acest lucru, precum și eforturile de a elibera în siguranță prădătorii, cum ar fi focile, care intră în cușcă.

Pe de altă parte, RSPCA a recunoscut că, din păcate, uneori, astfel de evenimente tragice pot să apară, chiar și în ciuda tuturor măsurilor luate pentru a preveni atacurile prădătorilor.

Incidentul a fost semnalat și către Consiliul Highland, care a preluat cazul și colaborează cu autoritățile guvernamentale pentru investigarea situației.

În acest moment, investigația este în curs de desfășurare.