O femeie a mers la salon ca să se tundă, dar când s-a uitat în oglindă a crezut că nu vede bine. Ce s-a întâmplat

Se spune că, de cele mai multe ori, o tunsoare nouă aduce o stare de bine. Totuși, pentru o femeie, mersul la salon s-a transformat într-o experiență de coșmar, mai ales la final, când s-a uitat în oglindă și a văzut rezultatul. A fost atât de supărată încât și-a pozat noul look și a arătat tuturor cu ce s-a ales, de fapt.

O femeie a mers la salon ca să se tundă, dar când s-a uitat în oglindă a crezut că nu vede bine. Ce a pățit

Aceasta este neplăcuta situație prin care a trecut o mamă pe nume Angelica Miller, în vârstă de 30 de ani, din Phoenix, Statele Unite ale Americii. La șase luni după ce a născut, femeia a simțit nevoia să își ofere un mic moment de răsfăț și să meargă la salon ca să își tundă părul. Nu mică i-a fost însă surpriza atunci când, la final, s-a uitat în oglindă și a văzut ce are în cap, de fapt.

Citește și: Un om al străzii a primit un tunsoare nouă. Cum arată după transformare și cât de fericit a fost

Angelica Miller a plătit 25 de dolari pe tunsoare și a oferit chiar și alți 5 dolari bacșiș coafezei care s-a ocupat de ea și care a asigurat-o că îi va oferi o tunsoare pe placul ei. Însă, la final, lucrurile n-au fost deloc așa. Clienta a crezut că nu vede bine atunci când s-a privit în oglindă și a văzut ce avea în cap.

Furioasă, femeia s-a filmat în timp ce își prezintă dezastrul din cap și își exprimă dezamăgirea. Clipul video a devenit viral și a stârnit numeroase reacții în mediul online.

„E foarte rău, cum pot să ies din situația asta? Sunt pe punctul de-a începe să plâng. Ce naiba e asta?! Nu am cum să repar așa ceva”, a zis Angelica Miller în filmare, potrivit celor de la mirror.co.uk.

După ce s-a mai calmat, femeia s-a întors la salon ca să se plângă de cele întâmplate și să ceară banii înapoi.

„Eram chiar descurajată și cu moralul la pământ. Nu am putut înțelege cum s-a putut ajunge la ceva atât de grag. Abia după ce m-am dus acasă și am mai aranjat părul am început să mă simt puțin mai bine”, a mai zis ea, care ulterior a apelat la ajutorul altui hairstylist pentru a repara tunsoarea.

Actorii serialului Lia - Soția soțului meu, primele dezvăluiri și imagini exclusive din culise. Vezi episodul în AntenaPLAY.