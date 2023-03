O femeie a văzut că are o umflătură pe abdomen, dar a crezut că e doar balonată. La spital, medicii i-au dat un diagnostic dureros

Aceasta este situația incredibilă prin care a trecut o femeie în vârstă de 39 de ani. În timp ce stătea în pat a observat că i-a apărut o umflătură la abdomen. Nu s-a îngrijorat, si s-a gândit că este vorba despre un moment de balonare. Când a văzut că situația se agravează, femeia a mers la spital și nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit ce era umflătura, de fapt.

O femeie a descoperit o umflătură la abdomen și a crezut că e doar balonată, însă când a ajuns la spital medicii i-au dat un diagnostic dureros

Stephanie Coles în vârstă de 39 de ani din Mansfield, Nottinghamshire (Marea Britanie) stătea într-o seară în pat cu logodnicul său. La un moment dat, privirea i-a căzut pe o umflătură apărută pe abdomen.

A crezut că e balonată și că semnul de pe burtă nu e unul îngrijorător. Pe lângă asta, ea a avut și alte simptome precum diareea sau durerile de spate. Totuși, fiind o mare pasionată a sportului, britanica s-a gândit că totul are legătură și cu faptul că a slăbit câteva kilograme sau cu diferitele shake-uri proteice pe care le consuma în mod regulat.

Totuși, logodnicul ei a încurajat-o să nu mai stea pe gânduri, ci să meargă la medic, pentru un control. Nu mică a fost surpriza trăită de Stephanie Coles atunci când a mers la medic și a făcut o serie de analize.

Investigațiile medicale au scos la iveală faptul că umflătura nu era doar un semn de balonare, ci ceva cu mult mai grav. Practic, sub piele, femeia avea o tumoare uriașă, de aproximativ 8 kilograme. Doctorii n-au mai stat pe gânduri, ci au decis s-o opereze imediat pe femeie.

„Când logodnicul meu a văzut umflătura mi-a zis să sun la doctori și asta am și făcut. Au crezut că am doar splina mărită, așa că m-au trimis la ecografie. Acolo am aflat că am, de fapt, o formă de cancer. Abia apoi am înțeles de ce burta mea era atât de mare”, a mărturisit britanica, potrivit celor de la dailymail.co.uk.

Femeie a ales să își facă publică povestea pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a demonstra cât de important este să mergi la doctor, chiar dacă unele simptome pot părea banale.

