O femeie a vrut să gătească niște cartofi la cuptor, dar când a deschis punga a făcut o descoperire neașteptată. Peste ce a dat

Aceasta este incredibila întâmplare prin care a trecut o mamă pe nume Julie-Anne Morgan în vârstă de 42 de ani din Whitburn, Scoția.

Femeia a vrut să pregătească niște cartofi congelați, dar când a deschis punga nu mică i-a fost surpriza atunci când a văzut peste ce a dat, de fapt.

O femeie a vrut să gătească niște cartofi, dar a avut parte de o descoperire complet neașteptată

Julie-Anne Morgan a fost la cumpărături la un celebru supermaket și a decis să cumpere, printre altele, și o pungă de cartofi congelați. Odată ajunsă acasă, mama s-a apucat să pregătească cina, constând în cartofi, cârnați și fasole. Femeia în vârstă de 42 de ani a vrut să deschidă punga, dar când a vrut să toarne totul în tava pentru cuptor, nu mică i-a fost surpriza atunci când a văzut peste ce a dat.

Printre cartofi, femeia a descoperit unul lung de aproximativ 18 centimetri și aceasta a fost atât de încântată încât a arătat soțului, familiei și apropiaților. Văzând ce reacții au aceștia, mama a pozat cartoful lung de aproximativ 18 centimetri și a publicat totul pe internet. Nu a durat mult și imaginile au devenit virale, stârnind un val puternic de reacții.

„Când am ridicat cartoful ne-am mirat de mărimea acestuia. Este, cu siguranță, cel mai mare cartof congelat pe care l-am văzut vreodată, e aproximativ cât capul meu! Am decis să pregătesc niște cârnați cu cartofi la cină. Am luat pachetul, l-am deschis și am dat cu ochii de el. Era dublu în comparație cu alți cartofi din pungă. Am decis să nu îl gătim, așa că l-am pus în congelator ca să îl păstrăm și să ne amuzăm de fiecare dată când îl privim. Cred că am putea chiar să îl punem într-o ramă, fiindcă în mod sigur nu vom mai găsi altul la fel de mare vreodată”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Julie-Anne Morgan este mai mult decât mândră de ceea ce a descoperit și a dorit să împărtășească totul cu cât mai multe persoane, căci a considerat că descoperirea sa e una cu adevărat specială.

„Soțul a zis că vrea niște cârnați cu cartofi, dar când a văzut ce am descoperit în pungă a glumit că ar fi putut la fel de bine să ceară un cartof și un cârnat, căci în mod sigur s-ar fi săturat cu cel uriaș, găsit de mine!”, a mai glumit mama.

