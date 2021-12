O pensionară a vrut să gătească niște cartofi la cuptor, dar când a deschis ușa a trăit o spaimă uriașă. Ce a găsit în aragaz

Margaret Holt în vârstă de 82 de ani a deschis ușa cuptorului de la aragaz, în dorința sa de-a pregăti ceva de mâncare. Nu mică i-a fost însă surpriza atunci când a văzut ce se ascundea în interior. Speriată de ceea ce a descoperit, doamna l-a chemat imediat pe soțul său, Philip Holt, ca să vadă grozăvia. Inițial, omul a crezut că este vorba despre o glumă, dar când văzut despre ce este vorba, acesta a rămas fără cuvinte.

Ce a descoperit o femeie atunci când a deschis cuptorul de la aragaz

Margaret Holt, o pensionară cu doi nepoți din Stockport, Greater Manchester (Marea Britanie), a trecut printr-o sperietură de zile mari într-una dintre azi. Aceasta își propusese să pregătească niște cartofi în cuptor, doar că atunci când a deschis ușa, totul s-a transformat într-o situație greu de imaginat.

„Am vrut să bag mâncarea în cuptor atunci când am dat cu ochii de el, stătea încolăcit”, a mărturiti femeia.

În interior se afla un șarpe lung de aproximativ un metru. Extrem de speriată, aceasta și-a chemat soțul ca să vadă grozăvia și, fără să mai stea pe gânduri, aceștia au sunat urgent la Societatea Regală de Prevenire a Cruzimii faţă de Animale (RSPCA), o organizație caritabilă care operează în Anglia și Țara Galilor, care promovează bunăstarea animalelor.

Margaret Holt a vrut să gătească niște cartofi la cuptor, dar nu a mai apucat

Specialiștii s-au deplasat la fața locului, dar nu au mai găsit șarpele. Abia peste două zile reptila și-a făcut iar apariția și a putut fi preluată. Cel mai probabil, vietatea s-a strecurat în casă prin intermediul unei găuri și a căutat un loc cald.

„Am decis să locuim aici în urmă cu 60 de ani, de-a lungul timpului am mai avut șoareci prin casă, dar niciodată un șarpe. Am fost contrariată. Am avut recent o operație de cataractă și trebuia să merg la control, așa că am închis ușa cuptorului și am plecat. Medicul a fost cel care m-a sfătuit cum trebuie să procedez. Cei de la organizație nu l-au găsit inițial, două zile a stat acolo”, a mai dezvăluit femeia din Marea Britanie, potrivit celor de la storytrender.com.

Ulterior s-a descoperit faptul că șarpele nu era veninos și că, cel mai probabil, a fost animalul de companiei al cuiva, dar a scăpat sau a fost abandonat. Reptila a ajuns în grija cuiva specializat în creșterea acestei specii ce provine din Africa.

