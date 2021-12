O femeie a vrut să-și doneze vechea canapea, așa că a pozat-o și a pus totul pe Facebook. Ce detaliu i-a uluit pe mulți

Lucy Battle din Leeds (Marea Britanie) s-a decis să își cumpere o canapea nouă, așa că a pozat-o pe cea veche și a publicat imaginea pe Facebook, cu scopul de-a găsi un doritor căruia să o doneze.

Totuși, un detaliu din fotografia publicată pe rețeaua socială i-a făcut pe mulți să privească uluiți și să reacționeze instant. Abia după ceva timp Lucy Battle a înțeles ce anume i-a intrigat pe toți.

O femeie a pozat canapeaua pe care voia s-o doneze, dar oamenii au fost surprinși de un detaliu și au reacționat imediat

Femeia în vârstă de 20 de ani și-a cumpărat o canapea nouă și, fiindcă urma să vină curierul în curând, aceasta a decis să fotografieze vechea canapea și să anunțe pe Facebook faptul că o donează cuiva care trebuie să vină să o ia în ziua respectivă. Apoi, britanica s-a luat cu alte treburi, lăsând să treacă ceva timp până ce va primi mesaje de la doritori.

Citește și: Un bărbat a cumpărat o mașină de spălat, dar când a ajuns acasă și a deschis-o a trăit o surpriză colosală. Peste ce a dat

Când a pus mâna pe telefon să verifice dacă este cineva dornic să ia vechea sa canapea, femeia a avut parte de o surpriză de proporții. La postare au reacționat numeroase persoane și abia atunci Lucy Battle a înțeles ce greșeală făcuse!

„Cumva am reușit să încarc pozele greșite atunci când le alegeam din galeria foto a telefonului meu mobil. Am pus imagine cu Oscar, fiul meu! Am realizat abia atunci când am văzut că tot mai multă lume comentează la postarea mea sau trimite mesaje în privat. Am încercat să șterg poza, dar nu am putut.

Citește și: Părinții au privit imaginile de pe camera de supraveghere din dormitorul bebelușului și s-au speriat! Ce a apărut în timpul nopții

Totuși, cumva lucrurile au funcționat pentru că unul dintre mesajele primite era de la o persoană care chiar își dorea să ia vechea mea canapea. Dar în rest, toate celelalte mesaje erau despre oameni care glumeau și se amuzau pe seama faptului că vreau să îmi donez copilul. Nu m-am așteptat să se ajungă atât de departe”, a dezvăluit Lucy Battle, potrivit celor de la dailyrecord.co.uk.

„Acceptați și schimb cu un adolescent? Cum se comportă la spălare? Cum se comportă cu alți copii?”, iată doar o parte din comentariile primite în spirit de glumă din partea internauților care s-au amuzat copios

În AntenaPLAY vezi toate sezoanele Asia Express ▶ Pornește-o și tu pe urmele echipelor tale preferate!