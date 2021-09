Un bărbat a cumpărat o mașină de spălat, dar când a ajuns acasă și a deschis-o a trăit o surpriză colosală. Peste ce a dat

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un tată pe nume Chris Blaze. Atunci când vechea mașină de spălat i s-a stricat, acesta și-a dat seama că trebuie să cumpere alta. Și fiindcă nu avea bani de una nouă, acesta a ales să achiziționeze una la mâna a doua.

La scurt timp după ce a ajuns acasă, acesta a deschis ușa mașinii de spălat ca s-o curețe și s-o instaleze, doar că nu mică i-a fost surpriza atunci când a văzut ce a găsit în interior.

Ce a găsit un bărbat în interiorul mașinii de spălat pe care a cumpărat-o la mâna a doua, de pe internet

Atunci când ai copii, cheltuielile familiei sunt destul de mari, motiv pentru care înlocuirea unui aparat electrocasnic de mari dimensiuni poate să reprezinte un efort financiar destul de important. Așa s-a întâmplat și pentru Chris Blaze, care a decis să cumpere o mașină de spălat la mâna a doua, de pe internet, fiindcă atâta și-a permis la momentul respectiv.

A găsit un anunț pe Facebook și a dat vânzătorului un mesaj, încercând să negocieze. I-a spus că va cumpăra mașina de spălat a acestuia pentru suma de 400 de dolari. După ce au bătut palma, tatăl a luat produsul acasă și a deschis ușa, ca să curețe tamburul, dar ceea ce a urmat întrece orice imaginație. Nu mică a fost surpriza acestuia atunci când a văzut peste ce a dat.

Un britanic a găsit ceva neașteptat într-o mașină de spălat la mâna a doua

„I-am spus vânzătorului că am copii și că, dacă ar putea, să lase de la 500 de dolari la 400 mașina de spălat. A acceptat și am fost mai mult decât fericit că am reușit să rezolv această problemă. Am deschis ușa mașinii de spălat ca să o curăț și am fost șocat să descoper cei 400 de dolari dați de mine. Practic, vânzătorul mi-a înapoiat banii, alegând să îmi doneze mașina de spălat. Nu mi-a venit să cred, efectiv m-am simțit binecuvântat”, a dezvăluit bărbatul din Marea Britanie, potrivit celor de la birminghammail.co.uk.

Chris Blaze a fost atât de încântat de toată această întâmplare încât omul a ales să-și spună povestea pe internet.

Postarea a devenit virală și a stârnit numeroase reacții în rândul internauților care au lăudat fapta bună a vânzătorului.

