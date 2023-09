O femeie s-a simțit rău și a leșinat la nuntă. Mireasa s-a înfuriat, însă mulți au criticat-o pe invitată. Care a fost motivul

O femeie s-a simțit rău și a leșinat chiar în timp ce era la o nuntă, iar mireasa a avut o reacție la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Surprinzător este faptul că mulți au criticat-o pe ea pentru faptul că a trecut printr-o asemenea situație.

O tânără a dezvăluit că s-a confruntat cu un val puternic de critici după ce i s-a făcut rău și a leșinat la nuntă. Mireasa a avut o reacție complet neașteptat, însă mulți dintre invitați i-au dat dreptate. Invitata și-a luat inima în dinți și a povestit cum s-a întâmplat totul, dar și ce a urmat.

Tânăra în vârstă de 21 de ani și-a luat inima în dinți și a povestit, pe o celebră platformă online, ce s-a întâmplat la nuntă, de fapt.

„Nu eram personaj important, ci doar un simplu invitat la nuna respectivă și nu m-a deranjat asta. Înainte de nuntă, toată lumea a fost sfătuită să bea multă apă și să mănânce ceva înainte, căci ziua se anunța a fi una extrem de caldă. Nunta a început la ora 5 după amiaza și nu am avut cum să mănânc sau să beau până atunci, cu excepția unui baton de cereale. Am fost extrem de ocupată în acea zi.

Atunci când a venit momentul nunții eram deja obosită și înfometată. La 30 de minute după ce a început totul la biserică, am început să mă simt rău și m-am scuzat ca să mă duc la baie. În timp ce mergeam am simțit că o să mă prăbușesc. Următorul lucru de care îmi amintesc a fost că am văzut multă lume în jurul meu, inclusiv mirele și mireasa. Nu mi-am dat seama că am căzut peste un prieten al mirilor care făcea poze și care adusese cu el un singur aparat de fotografiat.

Mireasa a început să plângă fiindcă nu o să mai aibă poze de la nuntă. Fotograful a insistat să meargă până acasă și să ia alt aparat foto, însă călătoria ar fi durat prea mult. Mireasa era furioasă pe mine, dar cred că a exagerat și m-a făcut de râs. Nu mi-a dat prin cap că o să leșin și nici nu am plănuit asta. Au făcut oricum niște poze cu telefonul”, a dezvăluit tânăra, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au criticat-o pe tânără pentru faptul că n-a urmat sfaturile primite, căci astfel ar fi putut evita o astfel de situație. Mulți au spus că e vina ei că a leșinat, fiindcă nu a fost îndeajuns de matură și responsabilă la 21 de ani să mănânce și să se hidrateze.