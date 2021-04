Un bărbat a refuzat să-și ofere locul din autobuz unei femei gravide. Motivul e neașteptat, dar mulți i-au dat dreptate

Mulți dintre noi am fost învățați încă de mici faptul că este frumos și chiar indicat să îți cedezi scaunul dintr-un mijloc de transport în comun sau dintr-un loc public precum o instituție atunci când lângă tine, în picioare, se află o persoană în vârstă, bolnavă sau însărcinată. Se pare însă că nu toată lumea este de acord cu această regulă nescrisă.

Un bărbat a povestit recent, prin intermediul unei postări pe platforma Reddit, ce motiv a avut atunci când a refuzat să își ofere locul din autobuz unei femei gravide.

Tânărul a povestit cu lux de amănunte cele întâmplate, în dorința lui de-a înțelege de ce există această regulă. Așa cum era de așteptat, povestirea a divizat internauții în două tabere cu păreri complet opuse. Familia, în schimb, l-a criticat și judecat aspru pentru gestul său.

Bărbatul de pe Reddit a mărturisit faptul că a rămas fără mașină după un accident auto, lucru ce l-a pus în situația de-a folosi zilnic mijloacele de transport în comun până la găsirea unei soluții mai comode. În timp ce firma de asigurări auto s-a ocupat de caz, omul a acceptat ideea de-a merge cu autobuzul.

Motivul bărbatului a stârnit o adevărată controversă

El a explicat faptul că locul său de muncă implică să stea timp de zece ore în picioare, lucru cxe îl face să aprecieze din plin orice moment în care se poate așeza pe un scaun. Tocmai de aceea, atunci când găsește un loc liber, profită din plin, gândindu-se că după ce va coborî din autobuz va merge pe jos timp de 20 de minute, până ce va ajunge acasă.

„Într-o seară mă aflam în autobuz, în drum spre casă, atunci când o femeie însărcinată și-a făcut apariția lângă mine. S-a uitat în jur după un scaun liber și a observat că toate sunt ocupate. Eu eram cea mai apropiată persoană de ea, așa că a început să se uite insistent și rugător la mine. Aveam căștile puse în urechi și m-am prefăcut că nu o văd, dar apoi a început să îmi vorbească și inevitabilul s-a produs. M-a întrebat dacă poate să stea pe scaunul meu și am refuzat-o politicos, explicându-i faptul că am avut o zi lungă și că mă dor picioarele, motiv pentru care nu voi renunța la scaun. Nu am fost lipsit de respect, doar am refuzat-o. A început apoi să se plângă de faptul că este o mamă singură, însărcinată. I-am spus că îmi pare rău pentru situația ei, dar că totul o privește și că nu se poate aștepta ca cei din jur să o trateze altfel pentru ce alegeri a făcut ea în viață. Trăim într-o țară în care avorturile și măsurile contraceptive sunt gratis, așa că nu înțeleg de ce trebuie să fie problema mea faptul că ea a decis să devină gravidă într-un timp în care nu își permite o mașină”, a povestit bărbatul pe Reddit, potrivit celor de la Mirror.co.uk.