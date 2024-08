O femeie și-a găsit mașina zgâriată, cu un bilet în geam. A luat hârtia și a rămas mască atunci când a citit mesajul | VIDEO

O femeie și-a găsit mașina zgâriată și apoi a observat un bilet în geam. A luat hârtia și a rămas mască atunci când a citit mesajul.

Este cunoscut deja faptul că atunci când găsești un bilet lăsat în geamul mașinii sunt șanse mari ca cineva să îți fi zgâriat sau lovit vehiculul și, ca să puteți încheia o constatare amiabilă, a ales să își lase datele de contact pe un bilet. Totuși, o femeie a rămas mască atunci când a văzut ce scria pe biletul ei, de fapt.

O femeie și-a găsit mașina zgâriată, cu un bilet în geam. A luat hârtia și a rămas mască atunci când a citit mesajul

Aceasta este neobișnuita situație prin care a trecut o femeie pe nume Alicia Mastroianni, care s-a mutat recent în Boston, Massachusetts (Statele Unite ale Americii). Era o zi ca oricare alta atunci când femeia s-a apropiat de mașina ei și a văzut urme de zgârieturi, dar și un bilet lăsat în geam.

Fiind extrem de curioasă, aceasta nu a mai stat pe gânduri, ci a luat imediat bucata de hârtie pentru a citit mesajul. A rămas cu gura căscată atunci când a văzut despre ce este vorba, de fapt!

Practic, un martor i-a explicat care este motivul pentru care vehiculul său e zgâriat, dar în niciun moment tânăra nu se aștepta la o asemenea explicație:

„Bună! Locuiesc undeva aproape de locul în care ți-ai parcat mașina și am fost de față și chiar am filmat momentul în care un curcan uriaș s-a năpustit și ți-a atacat mașina pentru mai bine de 15 minute! Arată destul de zgâriată. Am început să sperii pasărea, dar efectiv m-a ignorat. Nu știu ce asigurare auto poate acoperi daunele cauzate de atacul unui curcan, dar dacă tu crezi că te ajută eu îți pot trimite filmarea pe care am realizat-o”, era mesajul scris pe biletul de hârtie lăsat în geamul mașinii.

Tânăra a pozat biletul cu pricina și a publicat pe contul său de TikTok inclusiv imagini cu momentul în care curcanul i-a atacat mașina, înfuriat probabil din cauza propriei imagini ce se reflecta în mașina de un negru lucios.

„Să îmi fie mașina atacată de un curcan…nu prea era pe lista mea de lucruri de făcut în Boston, după ce mă mut. Nu eram pregătită pentru așa ceva”, a scris tânăra, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale, stârnind numeroasse reacții de la oameni din întreaga lume.