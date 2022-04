O fetiță a ajuns la spital cu simptome de răceală și medicii i-au pus un diagnostic crunt. Ce avea, de fapt, micuța

Pe măsură ce pandemia a făcut ravagii în 2020, Indeg a început să dea semne de boală, determinându-i pe mama și pe tatăl ei să ceară explicații de la medici.

Indeg a vărsat „încontinuu”, dar părinții ei nu au fost prea îngrijorați după ce li s-a spus că problemele cu stomacul pot fi cauzate de anxietate.

Dar când Indeg a refuzat să mai mănânce și a început să slăbească rapid, Ceri a dus-o la medicul de familie. Ulterior, micuța a ajuns la un spital din Bangor, unde o scanare CT a arătat că avea o tumoare pe creier.

Cum a aflat mama că micuța are cancer

Mama își amintește de perioada aceea când nu știa că Indeg se confrunta cu o problemă mult mai serioasă decât răceala.

Ea a declarat pentru The Sun: „I-am spus asistentei: „Știu ce cauți”, știam că sunt în căutarea unei tumori. În aproximativ o oră am avut rezultatele și atunci ne-au spus. Când doctorul a zis că este o tumoare pe creier, am căzut în genunchi și am plâns și am plâns.”

Din cauza restricțiilor Covid, Ceri a fost singură cu Indeg la spital și a fost nevoită să transmită vestea devastatoare prin intermediul telefonului.

Micuța Indeg a fost diagnosticat cu Ependimom - un cancer care se formează în creier sau măduva spinării. Copila a suferit o operație de nouă ore pentru ca tumoarei să fie extirpată.

Fetița a făcut apoi chimioterapie și radioterapie, precum și terapie cu fascicul de protoni.

„Întotdeauna îmi voi face griji pentru ea, ori de câte ori ea menționează o durere de cap intru în panică și teama ca tumoarea să se întoarcă este îngrozitoare, dar știu că am făcut tot ce am putut.”, a mai spus mama potrivit The Sun.

