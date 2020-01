Ea e cel mai tânăr blogger culinar din România. Anastasia are doar patru ani, dar gătește mai des decât se uită la desene animate 

Anastasia avea doar un an şi jumătate când părinţii i-au dăruit o bucătărie de jucărie. Curioasă din cale afară, fetiţa şi-a băgat repede nasul şi în oalele mamei. Aşa a descoperit deserturile. Deşi abia ajunge la maşina de făcut pişcoturi, fetiţa nu se lasă păgubaşă. Este doar una din reţetele pe care le împărtăşeşte fanilor ei de pe Facebook. Astăzi, nouă ne-a pregătit brioşe, prăjiturile ei preferate.

După ce a aşteptat cuminte în faţa cuptorului, Anastasia trece la etapa ei favorită: ornatul brioşelor. Nu înainte de a prepara chiar ea frişca.

”Pune multă frișcă, nu te zgârci. Așa, mami, apasă continuu. Foarte bine.”, îi spune mama.

”Chiar dacă era foarte micuță, abia stătea în picioare, am văzut că are un interes foarte mare pentru bucătărie. Am lăsat-o să facă chiar dacă făcea multă mizerie. Aveam de adunat foarte mult după ea.”, a mai povestit mama ei.