O fostă polițistă a ajuns milionară după ce și-a dat demisia. Cum câștigă acum peste 150.000 de dolari pe lună pe Internet:

”Toată lumea presupune că OnlyFans înseamnă doar conținut adult - și nu am nimic împotriva lui, dar personal nu fac acest gen de conținut,” a declarat Rose. ”Pagina mea e foarte cuminte, dar funcționează pentru că e de nișă - atât de multe pagini sunt hardcore, dar eu nu fac asta, îmi place să am o pagină diferită. Îmi plac jocurile și vorbitul la cameră de parcă e un tip și vorbim despre fantezii, dar cel mai des doar vorbesc cu ei.”

”Are o notă personală și am construit relații cu unii dintre fanii mei, cu care vorbesc zilnic și pe care îi știu foarte bine. Știu cum îi cheamă pe copiii lor, ce joburi au și dacă au avut o zi proastă - și dacă au o zi așa, le trimit o înregistrare cu vocea mea și poze cu animalele mele, să îi binedispun.”

”Am fani loiali, care îmi spun că nu ar mai sta pe pagina mea dacă ar deveni mai explicită și îmi merge bine să fiu diferită.”

De când a început să aibă un venit mare pe OnlyFans, Rose și-a cumpărat ceva la care a visat de când era mică - o mașină Lamborghini, de culoare mov, ce a costat 265.000 de lire sterline.

”Întotdeauna am vrut să fiu medic veterinar când eram mică și am ajuns la Universitatea Cambridge înainte să amân cu un an,” a continuat tânăra. ”Cineva a sugerat să mă antrenez să întru în poliție în divizia canină între timp și aveam de gând să avansez încet. Am trecut de examene, dar a devenit clar că nu era pentru mine și că domeniul era dominat de bărbați. Știam că aș fi putut să altept și 10 ani să intru în divizia canină și că nu aveam nicio garanție să s-ar fi întâmplat asta, așa că mi-am dat demisia când aveam 20 de ani.”