O influenceriță le cere bani urmăritorilor săi după ce a rămas lefteră. Ce gest aparent inofensiv i-a golit cardul

Quenlin Blackwell, o influenceriță cunoscută de pe Tik Tok și-a luat prin surprindere urmăritorii. Tânăra a postat un videoclip în care apare plângând în hohote, în timp ce le explică internauților situația uluitoare prin care trece. În clipul postat în mediul online, ea a dezvăluit că a introdus datele cardului ei într-o ofertă pentru o canapea pe care a văzut-o pe internet, dar nu era chiar convinsă dacă să o cumpere, noteaza unilad.com.

Ea a continuat spunând că totul a început ca o glumă, de fapt. Cu toate acestea, banca nu a avut același „simț al umorului” și i-a extras de pe card suma uriașă care a lăsat-o lefteră.

Ei bine, aceasta a fost și taxată pentru canapeaua ridicol de scumpă, ceea ce a panicat-o foarte tare. „Trebuie să mă opresc chiar acum, pentru că sunt pe cale să vomit”, a spus ea în clipul care pare filmat în mașină, devenit acum viral.

„Tocmai am pus ofertat pentru o canapea în glumă. Glumeam, dar am introdus informațiile cardului meu și mi-au retras banii. Aproape am făcut accident cum mașina când am văzut", a mai adăugat aceasta.

În disperare de cauză, tânăra care tocmai rămăsese fără 100 de mii de dolari în cont le-a cerut fanilor să-i doneze banii permite piesa de mobilier. „Dacă ai un milion de dolari, poți te rog să donezi? Poți te rog să donezi, te rog? Dacă ai un milion de dolari, îmi împrumuți câțiva, te rog?”

De când a fost postat, videoclipul de pe Tik Tok care apare cu descrierea „Nu pot să respir” a fost vizonat de peste 6,5 milioane de ori și a adunat o mulțime de comentarii.

Cei mai mulți dintre oamenii care au comentat la clipul controversat susțin, pe bună dreptate, că nu înțeleg de ce ar introduce datele cardului ei, dacă nu ar avea intenția de a cumpăra efectiv piesa de mobilier.

„Fata, de ce ai introduce detaliile de pe card în GLUMĂ” sau „Cum poți pune, din greșeală. toate informațiile cardului și apoi să apeși cumpără?” sunt câteva dintre cei care o critică pentru gestul ei.

Alții au cerut să vadă canapeaua extrem de scumpă, dar nu au primit niciun răspuns. Într-un nou video, aceasta a mai făcut încă un apel la urmăritorii ei să o ajute cu bani. De asemenea, tânăra a mai spus că în cazul în care nu va reuși să strângă suma uriașă, se vede nevoită să se apuce de OnlyFans, în încercare de a recupera o parte din cheltuială.

„Nu vreau să o fac, dar va trebui”, a adăugat ea, spunând că are nevoie de bani și pentru alte probleme, precum niste intervenții stomatologice sau reparații la mașină.