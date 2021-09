O mamă s-a dus să-și ia copilul de la școală, dar un comentariu făcut de o femeie a lăsat-o fără cuvinte. Ce a putut să-i spună

Este cunoscut faptul că, uneori, oamenii au tendința să judece mult prea ușor o persoană pe care nu o cunosc. O mamă a trăit această situație pe propria piele, atunci când aștepta în curtea școlii, ca să își ia copilul acasă, la finalul cursurilor.

Comentariul primit de la o femeie din preajma sa a făcut-o pe mamă să se enerveze și să își spună amarul pe internet, prin intermediul unei postări.

O mamă care stătea în curtea școlii așteptându-și copilul a dezvăluit ce comentariu neașteptat a primit de la alți părinți

Întâmplarea a avut loc chiar recent, într-un oraș din Marea Britanie. Atunci când a terminat serviciul, după o tură lungă de 12 ore, o mamă s-a dus în grabă la școală, ca să își ia copilul, la finalul cursurilor. Totuși, ceea ce părea să fie o zi obișnuită avea să se transforme într-o situație greu de imaginat.

Citește și: El e puștiul care nu vrea să poarte decât haine de "firmă". Părinții au cheltuit o mică avere la începerea școlii

Fiindcă lucrează într-o fabrică ce procesează carne, în ture de câte 12 ore, mama nu are timp să meargă acasă să își schimbe hainele înainte de-a veni la școală ca să-și ia copilul.

Deși poartă o salopetă specială, mirosul de carne gătită tot i se prinde de păr, piele și haine. Totuși, acest lucru a „costat-o” un comentariu neașteptat din partea unei mame.

Femeia a dezvăluit ce a pățit atunci când a mers la școală după copilul său

„Port aceleași haine la muncă, lucrez într-o fabrică și nu vreau să stric haine bune. Ieri așteptam să deschidă profesoara ușa ca să iasă elevii atunci când am auzit o femeie cu alte mame între ele faptul că miros urât. M-am supărat, dar nu am zis nimic. Ceea ce m-a enervat cu adevărat a fost faptul că aceste femei nu lucrează. Își lasă copiii la școală și apoi Dumnezeu știe ce fac, nu au habar de turele mele de 12 ore pe care le fac mereu și cât de greu câștig existența familiei. Eu și soțul meu lucrăm foarte mult ca să ne permitem ceea ce avem. Nu vreau ca al meu copil să fie cunoscut la școală după faptul că are o mamă care miroase urât, este enervant și nedrept. Nu am timp sau posibilitate să mă schimb după serviciu”, a fost mesajul publicat de femeia supărată pe internet, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Așa cum era de așteptat, mulți internauți au fost șocați de cele întâmplate și au reacționat imediat, criticând comentariul făcut de femeia din curtea școlii.

„Părinții sunt lipsiți de respect dacă au crezut asta despre tine. Doar ignoră-i”, „Nu vei schimba modul în care ei gândesc, mai bine le explici situația”, au fost de părere câțiva dintre cei care au aflat povestea. Unii au dat dreptate mamei care lucrează la fabrică, în timp ce alții au acuzat-o că ea, la rândul ei, judecă pe alții, în timp ce spune despre alții că judecă.