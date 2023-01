O pisică și-a salvat stăpâna în cel mai neașteptat mod. Ce pericol se ascundea sub podea, de fapt

Se spune că pisicile sunt înzestrate cu un simț deosebit, ce le permite să vadă lucruri pe care noi, oamenii, nu le putem percepe. De asta s-a convins și stâpâna unei pisici din Swansea, Țara Galilor, atunci când felina i-a arătat ce pericol se afla chiar sub podeaua casei sale.

O pisică și-a salvat stăpâna în cel mai neașteptat mod posibil, arătându-i ce pericol se ascunde sub podea

Era o zi obișnuită atunci când, deodată, stăpâna animalului a început să audă sunete inexplicabile prin casă. A încercat să își dea seama ce se întâmplă, dar i-a fost imposibil să facă asta. Apoi, atenția i-a fost atrasă de faptul că pisica lui a început să devină mai agitată decât de obicei.

Fără să mai stea pe gânduri, mai ales atunci când a început să simtă și un miros ciudat, femeia a pus mâna pe telefon și a chemat un instalator.

Sean Evans s-a deplasat imediat la fața locului și a început să analizeze atent locuința, în încercarea de a-și da seama ce se întâmpla acolo, de fapt. A realizat că era vorba despre o scurgere de gaz, dar i-a fost greu să găsească locul exact de unde pornea problema.

Apoi, din senin, pisica femeii și-a făcut apariția și a început să zgârie cu ghearele într-un anumit loc din covor, ca și când ar fi vrut să sape acolo. După ce a privit animalul timp de minute în șir, instalatorul și-a dat seama că animalul poate încearcă să transmită un mesaj.

Și-a canalizat căutările spre locul indicat de felină și nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit că acolo era adevărata problemă.

„O doamnă era panicată, a sunat să spună că aude sunete de sub podea. Am mers la ea și imediat ce am ajuns acolo am simțit miros de gaz. Am făcut testele obișnuite și acestea au arătat că exista o scurgere masivă undeva. Am decis să mă încred în instinctul pisicii. Eu nu auzeam nimic, dar când am tras covorul și ridicat plăcile din podea am găsit problema. Cred că ar trebui să angajez această pisică”, a zis instalatorul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Femeia este extrem de recunoscătoare patrupedului său și povestea a ajuns pe internet și a devenit virală, stârnind numeroase reacții.

