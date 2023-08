O tânără a devenit atât de slabă încât medicii i-au zis că nu mai are voie să facă duș. Cum arăta corpul ei când avea anorexie

O tânără a ținut dietă și a slăbit atât de mult încât medicii i-au spus că forța apei de la duș ar putea s-o lase fără viață. Tânăra a uimit cu povestea ei de viață.

Jess Jones s-a apucat să slăbească pentru a se răzbuna pe fostul iubit, însă lucrurile au scăpat de sub control și a ajuns atât de slabă încât și un simplu duș a devenit de la un obicei banal la un risc de viață și de moarte.

O tânără a devenit atât de slabă încât medicii i-au zis că nu mai are voie să facă duș. Cum arăta corpul ei

Aceasta este emoționanta poveste de viață a unei femei pe nume Jess Jones în vârstă de 22 de ani din Marea Britanie. Atunci când iubitul a părăsit-o, aceasta a decis să slăbească pentru a arăta mai bine și să se răzbune astfel, făcându-l pe bărbat să regrete alegerea făcută. Totuși, obsesia ei pentru kilograme s-a transformat, într-un timp extrem de scurt, în anorexie și astfel a ajuns să creadă că e grasă, urâtă și că nu merită să mănânce.

Când a ajuns la medic pentru tratament, acesta i-a zis că e atât de slabă încât viața ei este în pericol și că ar trebui să evite dușurile, fiindcă presiunea apei ar putea să îi cauzeze un infarct. După numeroase eforturi, tânăra din Leicestershire a învins boala și a ajuns la o greutate normală.

„Anorexia îți răpește mai mult decât sănătatea. Te lasă fără independență, îți distruge relațiile și stima de sine. Te lasă fără identitate. Am început să țin regim de slăbit din cauza presiunii sociale de pe TikTok. Eram puternic influențată de femei pe care le vedeam pe social media, care erau mai slabe decât mine. Am crezut că dacă voi slăbi atunci am să fiu mai atrăgătoare. Eram oricum slabă și, când iubitul m-a părăsit, am decis să mă răzbun slăbind, ca să arăt și mai bine. Am început să tai din calorii, dar apoi a început să devină un viciu”, a mărturisit tânăra, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Când a ajuns la medic, tânăra era atât de slabă încât medicul i-a recomandat să nu mai facă duș, fiindcă asta i-ar putea cauza un infarct.

„Mi-au zis să nu mai conduc, că nu sunt aptă. Să nu mai fac duș, căci mi-aș putea pierde viața din cauza presiunii apei. Am început să am probleme de fertilitate. Și totul a început cu o prostie de dietă”, a zis tânăra, care astăzi a reușit să ajungă la o greutate normală.

Jess și-a făcut publică povestea pentru a trage un semnal de alarmă despre pericolele ce pot apărea din cauza obsesiei pentru slăbit.