O tânără a dezvăluit că este „iubită casnică” și că iubitul ei a cheltuit o avere pe stilul său de viață. Despre ce sumă e vorba

O tânără a stârnit numeroase controverse atunci când a dezvăluit faptul că iubitul său plătește o sumă fabuloasă, în timp ce ea este o „iubită casnică”. Dezvălurile sale au stârnit un val puternic de reacții.

Aceasta este inedita confesiune a unei tniere în vârstă de 25 de ani, care se mândrește cu faptul că este „iubită casnică”. Mai mult decât atât, aceasta susține că partenerul său de viață ajunge să aibă cheltuieli de peste un milion de dolari din cauza stilului de viață luxuriant al femeii. Imaginile cu ea au ajuns pe internet și au devenit virale, făcând rapid înconjurul lumii.

O tânără a dezvăluit că este „iubită casnică” și că partenerul ei a cheltuit o avere pe stilul său de viață luxuriant. Despre ce sumă este vorba

Yelena Lala are 25 de ani și mulți consideră că aceasta are tot ceea ce își poate dori o tânără de vârsta ei. Femeia are un iubit în vârstă de 34 de ani care este extrem de generos și care a ajuns să cheltuie o adevărată avere pe tânăra care se laudă cu faptul că este „iubită casnică”.

Potrivit acesteia, bărbatul (care nu a dorit să își facă știută identitatea) a dat până în prezent peste 1,2 milioane de euro pentru capriciile tinerei. Aceasta susține că a vizitat 55 de țări, că a stat doar la hoteluri de 5 stele și că a primit tot ceea ce și-a dorit de la partenerul ei de cuplu.

Yelena Lala susține că totul a început când bărbatul a luat un avion de la New York la Paris, pentru a se întâlni cu ea, apoi cei doi au zburat către sudul Franței, unde au avut cea de-a treia întâlnire. Au decis să devină iubiți și, în prezent, tânăra călătorește peste tot în lume. Cei doi sunt împreună de trei ani și își petrec cea mai mare parte a timpului călătorind prin lume. Tânăra stă doar la hoteluri de 5 stele, primește flori, parfumuri și orice își mai dorește. Deși are propria firmă de bijuterii, femeia susține că este fericită cu statutul de „iubită casnică”.

„S-a întâmplat totul natural, inițial mi-a dat un mesja pe Instagram, apoi a venit la Paris să mă vadi. Am fost șocată. De acolo a început totul. Acum călătorim foarte des, stăm doar câteva zile sau câteva săptămâni într-o locație. Totul este spontan”, a mărturisit tânăra, conform celor de la mirror.co.uk.

Povestea ei a devenit virală și a făcut rapid înconjurul lumii.