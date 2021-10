Ea are 21, el are 54 și formează un cuplu. Ce detaliu neașteptat a dezvăluit tânăra despre iubitul ei, pe TikTok

Aceasta este incredibila dezvăluire pe care a făcut-o tânără pe nume Nicole Downs, în vârstă de 21 de ani, din Michigan (Statele Unite ale Americii).

Prin intermediul unor clipuri video publicate pe TikTok, aceasta nu s-a sfiit să dezvăluie numeroase detalii despre relația ei cu bărbatul care este cu 33 de ani mai în vârstă decât ea.

Nicole Downs formează un cuplu cu Michael de mai bine de trei ani. Povestea lor de iubire a început atunci când fata avea 18 ani, iar bărbatul 51. Deși mulți critică diferența mare de vârstă dintre cei doi (33 de ani), sunt și voci care iau apărarea cuplului.

Prin intermediul unor clipuri video publicate pe TikTok, tânăra a dezvăluit cât de binese înțelege cu iubitul ei, deși fac parte din generații diferite.

Cei doi obișnuiesc să meargă des la cumpărături și omul nu ezită să-i cumpere iubitei sale genți de firmă și orice își dorește. În plus, se pare că acesta a plătit și pentru majoritatea intervențiilor estetice pe care și le-a făcut tânăra, precum injecții cu botox sau remodelarea posteriorului.

„Încă de când ne-am cunoscut am fost inseparabili, dar nu am pus poze cu noi fiindcă nu am dorit ca această diferență de vârstă să stârnească reacții la cei din jur și să ne încărcăm astfel cu energie negativă. E viața mea și fac ceea ce mă face fericită”, a mărturisit blondina, potrivit celor de la The Sun.

Ca să facă haz de necaz, Nicole Downs a publicat pe contul său de TikTok inclusiv filmulețe în care îi ironizează pe criticii săi și glumește spunând că „e prea frumoasă ca să muncească” și că „preferă să fie în grija iubitului său, care îi face toate poftele”.

Chiar dacă mulți o critică și spun că stă cu Michael doar pentru bani, cei doi sunt deja împreună de trei ani și au început să ia în calcul inclusiv ideea de căsătorie.

