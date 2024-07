O tânără a dezvăluit ce secret a folosit pentru a plăti doar 88 de lire pe un bilet de avion către Dubai. A economisit 500 de lire

O tânără a dezvăluit ce secret a folosit pentru a plăti doar 88 de lire pe un bilet de avion către Dubai, reușind astfel să economisească 500 de lire! Cum a fost posibil.

Atunci când vine vorba despre călătoriile în străinătate, turiștii încearcă pe cât posibil să obțină prețuri cât mai avantajoase pentru biletele de avion sau pentru locurile de cazare. O tânără i-a uimit pe mulți atunci când a dezvăluit ce „secret” a folosit ca să plătească doar 88 de lire pe un bilet către Dubai, economisind astfel 500 de lire.

Trucul ei a făcut senzație în mediul online și mulți au spus că vor folosi această metodă pentru a economisi bani.

Să vizitezi Dubaiul poate costa destul de mult nu doar din cauza faptului că locurile de cazare sunt scumpe, ci mai ales din cauza prețului biletelor de avion. Totuși, o tânără a reușit să îi uimească pe mulți atunci când a dezvăluit, în cadrul unui clip video publicat pe TikTok, ce truc a folosit ca să obțină un bilet de avion cu doar 88 de lire (echivalentul sumei de 520 de lei), economisind astfel 500 de lire (adică aproximativ 3000 de lei).

Inițial, numeroase persoane au spus că e vorba despre o păcăleală, dar femeia a demonstrat în ce constă totul și că este vorba despre un truc cât se poate de real.

Femeia, cunoscută în mediul online sub pseudonimul @Ms Garn Again, a reușit să viziteze de-a lungul timpului 54 de țări și 74 de orașe și are în prezent mai bine de 84 de milioane de vizualizări de la urmăritorii săi. Aceștia o apreciază pentru numeroasele trucuri și sfaturi pe care le oferă pentru a face călătoritul mai accesibil și mai plăcut tuturor.

Într-unul dintre clipurile realizate, femeia a demonstrat cum a reușit să obțină un bilet de avion către Dubai cu doar 88 de lire (echivalentul sumei de 520 de lei), economisind astfel suma de 500 de lire (adică aproximativ 3000 de lei).

Aceasta a dezvăluit faptul că a luat o cursă de avion cu 33 de lire sterline către Budapesta, iar de acolo a luat un avion direct către Dubai cu 55 de lire sterline. Practic, în total, ea a cheltuit 88 de lire sterline, față de 500 de lire, dacă ar fi zburat din Londra către Emiratele Arabe Unite, în Dubai.