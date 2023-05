O tânără a încercat să fenteze o companie aeriană și a recurs la un gest necumpătat pentru a scăpa de taxa la bagaje. Ce a pățit

Adriana Ocampo, căci despre ea este vorba, este din Australia și a hotărât să zboare cu o prietenă din Melbourne către orașul ei natal, Adelaide, potrivit Digi24, care citează The Independent.

Numai că, ea a căutat să fenteze regulile, dar și să facă o glumă deranjantă pentru unii pasageri de zbor, alegând să se îmbrace cu șase kilograme de haine pentru a scăpa de taxa pentru bagaje.

Cazul tinerei de 19 ani care a încercat să fenteze o companie aeriană: „A fost cam jenant”

Tânăra în vârstă de 19 ani a fost amendată de compania aeriană low-cost Jetstar, după ce a apărut purtând șase straturi de haine ca să scape de plăți extra.

Cu toate că reprezetanții companiei au recunoscut că situația a fost una amuzantă, au specificat că „există reguli care trebuie respectate de toată lumea”, conform celor două surse citate mai sus.

Potrivit unui clip postat online, Adriana Ocampo a ales să îmbrace mai multe straturi de haine, după ce i s-a spus, inițial, că va fi amendată cu 62 de dolari australieni (38 de euro), deoarece bagajul ei depășea limita de greutate.

Însă, gestul extrem al fetei a eșuat, fiind nevoită să plătească atât taxa de bagaje, cât și să suporte privirile indignate ale pasagerilor supărați că le întârzie zborul. Ulterior, fata a povestit cum a decurs întreaga întâmplare:

„Ne-am gândit că singurul mod în care putem să ușurăm bagajele este să punem totul pe noi, așa că am început să ne punem jachetele și paltoanele. Pe lângă straturi de jachete și pulovere, aveam pantaloni largi și îndesam tricouri și iPad-ul în ei. Am avut vreo șase straturi pe mine și tot felul de chestii în buzunare. Toată lumea de la coada de îmbarcare se holba la noi și râdea de noi, a fost cam jenant. Pe de altă parte, unii oameni erau extrem de deranjați că le întârziem zborul.”, a adăugat ea, citată de Digi24 și The Independent.

