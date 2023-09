O tânără și-a cumpărat o rochie de mireasă, deși nu era logodită. Când s-a uitat pe etichetă nu i-a venit să creadă ce scrie

O tânără a intrat într-un magazin, a probat o rochie de mireasă și a decis să și-o cumpere, deși nu era logodită. Ceea ce a urmat a fost complet neașteptat. S-a uitat să vadă ce scria pe etichetă și, când a văzut despre ce este vorba, lucrurile s-au schimbat în cel mai neașteptat mod posibil.

O tânără și-a cumpărat o rochie de mireasă, deși nu era logodită. Când s-a uitat mai atent pe etichetă nu i-a venit să creadă ce scrie. Ce a descoperit

O femeie pe nume Emmali Osterhoudt în vârstă de 21 de ani se plimba printr-un magazin atunci când a descoperit o rochie de mireasă. I-a plăcut foarte mult, așa că a decis s-o probeze. Când a văzut cât de bine îi stă cu ea, femeia n-a mai stat pe gânduri, ci a decis s-o cumpere, deși nu era logodită.

Rochia a costat doar 25 de dolari, fiind practic un adevărat chilipir. Totuși, tânăra din Homewood, Alabama (Statele Unite ale Americii) a avut parte de surpriza vieții ei atunci când s-a uitat pe etichetă și a văzut ce era scris acolo.

„Nu îmi venea să cred ce bine îmi vine. Abia apoi am descoperit cât valora, de fapt. Abia după ce am verificat, eram deja în mașină, am realizat că este o rochie de designet care valoarează câteva mii de dolari. Am fost în stare de joc, mai ales că eu am dat doar 25 de dolari pe ea. Niciodată nu mi-am imaginat că o să am ocazia să port o rochie atât de scumpă la propria nuntă”, a dezvăluit tânăra, potrivit celor de la mirror.co.uk.

După ce s-a documentat mai binie, Emmali a realizat că respectiva rochie valoarează 6000 de dolari, purtând semnătura designerului Galia Lahav, de la care care s-au îmbrăcat vedere precum Beyonce și Paris Hilton.

Încântată până peste măsură de întâmplarea trăită, tânăra și-a făcut poze și a publicat imaginile pe internet, iar acestea au devenit virale și au făcut senzație.

Rochia a fost cumpărată, cel mai probabil, de la un magazin de lux, apoi a ajuns la un magazin de chilipiruri, de unde tânăra a putut s-o cumpere la un preț incredibil de mic.