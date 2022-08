O tânără și-a dat seama că iubitul o înșală după ce i-a căzut o unghie falsă de la picior. Cum a fost posibil

Oricât de greu ar părea de crezut, întâmplarea este una cât se poate de reală și a fost dezvăluită chiar de către femeie în cauza, în cadrul unui clip video devenit viral pe TikTok. Când unghia falsă i s-a dezlipit, aceasta a lipit-o la loc, însă nu a durat mult și un detaliu a scos la iveală faptul că iubitul o înșelase.

Când i-a căzut unghia falsă de pe deget și a lipit-o la loc, tânăra și-a dat seama că iubitul său o înșelase

Întâmplarea a fost povestită în detaliu de Abbs, o tânără cu numeroși urmăritori pe TikTok. Într-un timp extrem de scurt, clipu video cu dezvăluirile ei a devenit viral și a stârnit numeroase reacții în rândul internauților.

Citește și: O tânără și-a privit atent mâna și a descoperit că iubitul o înșală. Cum a fost posibil

„În urmă cu niște ani mă vedeam cu un tip și, la un moment dat, am decis să rămân peste noapte la el. M-am gândit că în mod clar trebuie să îmi fac pedichiura, să fiu sigură că picioarele mele sunt drăguțe, catifelate. Mi-am pus unghiile false chiar înainte să mă duc la el acasă, am luat unele de la magazin cu 1,5 lire sterline, sunt grozave. Eram acasă la el și am adormit amândoi. La un moment dat, în timpul nopții, m-am trezit ca să mă duc la baie. Nu știu de ce, dar atunci când m-am uitat în jos la picioarele mele, una dintre unghii lipsea. M-am gândit să fac acrobațiile din Lara Croft Tomb Raider ca să îmi recuperez unghia. Mă uitam prin pat atunci când am găsit unghia, am simțit-o de fapt, că era întuneric. M-am bucurat, m-am dus la baie și nu am aprins lumina, ca să nu deranjez. Aveam lipici la mine, așa că am lipit unghia la loc și m-am întors la somn. A doua zi de dimineață ne-am trezit.

Stăteam de vorbă atunci când el s-a uitat în jos la picioarele mele și m-a întrebat de ce am o unghie mov și restul sunt albe? M-am uitat jos la degete și am încremenit. Acolo stătea chiar dovadă că mă înșelase, chiar pe afurisitul meu de deget.

Aveam o unghie mov și restul erau albe, deci practic asta arăta faptul că o altă persoană dormise în patul respectiv și își pierduse unghia mov. Pe întuneric nu am remarcat, dar apoi totul era evident. De atunci nu am mai vorbit niciodată”, a dezvăluit Abbs pe TikTok, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Citește și: Cum și-a ”răsplătit” o tânără iubitul infidel. Vecinii nu au știut cum să reacționeze când au văzut isprava femeii

Clipul video cu inedita dezvăluire a ajuns pe internet și a devenit viral, stârnind numeroase reacții în mediul online.

„Nici măcar nu a avut bunul simț să schimbe cearșafurile”, a fost una dintre reacțiile internauților, care au amendat din plin gestul bărbatului care și-a înșelat iubita.

Cel mai nou episod din serialul coreean preferat este acum în AntenaPLAY. Dă PLAY să vezi My Strange Hero