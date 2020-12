(P) Istoria piraților: Cum au apărut "bandiții apelor"

În ce privește jocurile, și aici există numeroase titluri, iar cel mai popular îi aparține companiei NetEnt - Pirate from the East, în care jucătorii însoțesc pirații japonezi aflați în căutarea comorilor. Printre simboluri se află pistoale, vase și o comoară. Pirate from the East poate fi jucat la această adresă.

Cum a început istoria piraților

Undeva în secolul XIV înainte de Hristos, în antichitatea clasică, fenicienii și ilirii erau cunoscuți ca pirați. Apoi, în antichitatea preclasică, grecii antici considerau că pirateria era o meserie autentică, un mod onorabil de a-ți câștiga existența. Practic, la piraterie s-au făcut referiri inclusiv în celebrele texte ale lui Homer, Iliada și Odiseea. Ulterior, inclusiv în cultura greacă pirateria a devenit o profesie rușinoasă.

Lucrurile s-au agravat însă, iar în secolul al III-lea înainte de Hristos atacurile piraților asupra Olimpului din Licia au provocat o sărăcie cruntă. Amenințarea ilirilor s-a domolit puțin în 229 înainte de Hristos, când romanii au înfrânt flotele lor. Chiar și așa, pericolul a continuat și inclusiv Iulius Cezar a fost răpit la un moment dat de pirați.