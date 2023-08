Eveniment rar! Un animal ciudat a fost surprins pe plaja din Eforie Nord | VIDEO. Ce este "vizitatorul" năstrușnic ce a surprins

Un “vizitator” năstrușnic și-a făcut apariția pe plaja din Eforie Nord provocând rumoare între turiștii care au venit să se bucure de valurile mării și de soare. Ei bine, animalul căuta mai mult ieșirea de pe litoral. Ce au surprins oamenii | VIDEO.

