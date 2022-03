Paris Fury a trimis, din greșeală, un mesaj de dragoste profesorului copiilor ei. Răspunsul la declarația intimă a ajuns viral

Paris a distribuit printscreen-ul cu schimbul de text pe Instagram, acolo unde este urmărită de peste 870.000 de persoane. Ea i-a trimis un mesaj profesorului în care îi spunea: „Noapte bună. Mă gândesc la vara noastră sub copaci. Te iubesc vise dulci.”

Citește și: Cum a fost surprinsă de paparazzi Tara Jayne, ”păpușa Barbie în ediție limitată”. Cum arată fără retușuri în Photoshop

Ce a răspuns profesorul la mesajul lui Paris Fury

Profesorul a răspuns rapid: „Îmi pare rău, Paris, cred că mi-ai trimis un mesaj din greșeală”.

Din fericire, Parisul s-a amuzat teribil pe seama greșelii sale și a răspuns cu „haha”. Ea a adăugat: „Când din greșeală îi trimiți un mesaj de dragoste profesorului copiilor.”

Paris este căsătorită cu soțul Tyson din 2008, pe care îl cunoaște încă din adolescență. Cuplul are șase copii împreună, iar mezina familiei a venit pe lume la începutul acestui an.

Paris și soțul ei s-au cunoscut la nunta unei prietene, când ea avea doar 15 ani, dar nu au început să se întâlnească decât în anul următor. Ea nu avea voie să aibă un iubit până la 16 ani.

Citește și: Ea este mama care își încurajează copiii să înjure de fiecare dată când vor. De ce face acest lucru

„Tyson se antrena în box în timpul săptămânii și apoi venea să mă vadă în weekend. Eram mereu atât de entuziasmată la gândul să-l văd.

Chiar și după ce ne-am logodit, Tyson dormea într-o rulotă în curtea casei părinților mei, în timp ce eu dormeam în casă. N-am dormit împreună decât după ce ne-am căsătorit. Așa este calea călătorului (n.r. un cult).", a povestit Paris.

Cuplul a rămas împreună, Tyson recunoscând recent că nu a fost întotdeauna „cel mai bun soț din lume” după ce s-a luptat cu problemele cu consumul de alcool și droguri.

„Nu am fost cel mai bun soț din lume. Am fost departe de asta. Nu am fost cea mai bună persoană din lume – am fost departe de asta, dar sunt fericit că am revenit pe drumul cel bun și totul merge din nou bine.”, a povestit el la o emisiune TV.

Citește și: O femeie și-a făcut o procedură la nivelul buzelor și internauții s-au amuzat pe seama look-ului ei: ”Seamănă cu Homer Simpson”

Episoade integrale din Adela ▶ Dacă e joi, în AntenaPLAY vezi cele mai noi și emoționante dezvăluiri ale personajelor