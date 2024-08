„Peștele apocalipsei”, care prevestește cutremurele catastrofale, a fost găsit pe o plajă! Apariția sa a băgat spaima în localnici

Un pește dintr-o specie rară a fost găsit pe o plajă din California. Este vorba despre „peștele apocalipsei”, despre care se spune că prevestește cutremurele. Iată imaginile care i-au îngrozit pe localnici!

Turiștii de pe o plajă din California au găsit recent un pește gigant și rar, numit „peștele apocalipsei”, despre care folclorul spune că prevetește cutremurele. La două zile după această descoperire stranie, regiunea a suferit un cutremur, relatează Live Science.

Citește și: Ce este creatura marină cu gheare ca de urs care s-a năpustit asupra unor turiste. Vietatea uriașă a creat spaimă

„Peștele Apocalipsei” și-a făcut apariția pe o plajă din California

Peștele-vâslă (Regalecus russellii), care a eșuat pe plaja din California, are 3,7 metri lungime și este al 20-lea pește din această specie găsit în California din anul 1901, potrivit unui comunicat publicat de Institutul Scripps de Oceanografie de la Universitatea din California.

Articolul continuă după reclamă

Acești pești trăiesc în adâncurile mării și sunt rar văzuți de oameni. În Japonia, peștii-vâslă sunt considerați vestitori ai dezastrelor, de unde și porecla de „peștele apocalipsei”, mai scrie sursa citată mai sus.

„Există această idee în folclor că este un pește al apocalipsei sau un semn rău, pentru că pare să semnaleze dezastre precum tsunami sau cutremure”, a spus Zachary Heiple, doctorand la Institutul Scripps, care a ajutat la recuperarea creaturii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Întâmplarea bizară face că pe 12 august, la două zile după ce „peștele apocalipsei” a eșuat pe o plajă din apropiere de San Diego, un cutremur cu magnitudinea 4,4 a lovit Los Angeles. Cu toate acestea, este puțin probabil ca cele două evenimente să fie legate.

„Peștele apocalipsei” a inspirat povești străvechi despre monștri marini

Zachary Heiple a precizat că există un studiu din 2019, publicat în jurnalul Bulletin of the Seismological Society of America, care a constatat că orice presupusă legătură între observarea peștilor oarfish și cutremure este pură superstiție.

„Nu pare să existe nicio corelație. Dar este o idee interesantă, deoarece arată modul în care peștii-vâslă și istoria umană au interacționat de-a lungul timpului”, a mai spus Heiple, citat de Live Science.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit Muzeului de Istorie Naturală din Florida, peștele-vâslă poate crește până la 11 metri lungime și a inspirat povești străvechi despre monștri de mare. Aceste creaturi asemănătoare unei panglici trăiesc până la mii de metri adâncime în oceanele din întreaga lume, hrănindu-se prin filtrare cu krill și crustacee.

Cercetătorii nu știu încă de ce peștele-vâslă a eșuat pe o plajă din San Diego. În acea zi, un grup de oameni de știință făceau snorkeling și caiac pe recif.

Emily Miller, un cercetător asociat la California Sea Grant, care făcea parte din grup, a declarat într-un e-mail pentru Live Science că a fost „nedumerită” când o persoană i-a spus despre peștele argintiu strălucitor.

„Vizibilitatea nu a fost foarte bună în acea zi, dar suprafața foarte reflectorizantă a peștelui-vâslă era încă extraordinar de evidentă sub apă”, a spus aceasta.

Peștele era aproape de fundul recifului, așa că femeia l-a împins la suprafață și a cerut ajutor.

„Am știut imediat că acest pește va fi un subiect de studiu foarte important și că cercetătorii de la instituțiile și agențiile din apropiere vor dori să colecteze animalul”, a adăugat ea.

Reciful se află într-o zonă protejată, așa că cercetătorii au obținut permisiunea de a scoate peștele și apoi au lucrat cu membri ai publicului pentru a aduce animalul uriaș la mal.

Peștele mare a fost transportat la o unitate a Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA), unde cercetătorii au prelevat probe pentru a afla mai multe despre animal. Nu este clar de ce a murit peștele, dar era în stare bună, potrivit declarației, citate de Live Science.

Citește și: Ce este creatura cu ochi holbați și dinți ascuțiți care a eșuat la mal. A început să miște, iar oamenii au luat-o la fugă