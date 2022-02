Povestea femeii al cărei corp emană miros de ceapă și pește din cauza unei afecțiuni rare. De câte ori pe zi e nevoită să se spele

Sindromul Trimetilaminurie este o boală rară care determină corpul să producă un miros ca de pește putrezit, ouă stricate sau gunoi, care este eliberat în respirație, transpirație, urină și fluide reproductive.

Înainte de a fi diagnosticată, în urmă cu șapte ani, tânăra făcea duș de până la patru ori pe zi și folosea un tub întreg de deodorant pentru a masca mirosul. Din păcate, aceste lucruri nu o ajutau, ba din contră.

Cum o afectează sindromul Trimetilaminurie pe Kelly Fidoe-White

În consecință, Kelly a început să sufere de anxietate severă și acum lucrează în ture de noapte pentru a limita numărul de persoane la care este expusă.

„Pe lângă mirosul în sine, există foarte puține alte simptome și, desigur, efecte secundare ale anxietății, izolării sociale. Este greu. Din câte știu eu, această afecțiune afectează între 300 și 600 de oameni din întreaga lume. Nu este foarte cunoscută”, a spus Kelly.

Deoarece corpul lui Kelly nu poate descompune compusul responsabil cu mirosurile neplăcute, care poartă numele de colină, acesta îl elimină în transpirație, respirație și urină.

Dar, din moment ce ea nu poate simți niciun miros, este și mai greu să-și dea seama dacă izul emanat este greu.

„Nu există nicio pastilă magică pe care să o iau, eu personal iau un cocktail de medicamente. Medicii mi-au spus că dacă ceva miroase când îl ingerez, va mirosi și după ce ajunge în corp. Deci alimentele precum peștele și fructele de mare sunt declanșatoare majore”, a spus ea.

Kelly nu știe când a dezvoltat problema de sănătate, dar a realizat că ceva nu era în regulă încă din primii ei ani de școală.

„Au fost mai multe ocazii în care spuneam: „Am mâncat sandvișuri cu pastă de pește la prânz”, când copiii spuneau „Miroși a pește”. A fost greu de gestionat când eram adolescentă. Stăteam mult timp sub duș chiar înainte de a afla diagnosticul. Foloseam apă fierbinte, frecam până când pielea mea devenea roșie și era prea stresant.”, a spus ea.

Abia după diagnosticul ei, Kelly a aflat că acest obicei îi înrăutățea starea. Acum folosește un gel de spălat de corp cu PH neutru pentru pielea sensibilă.

Ce spune soțul lui Kelly despre mirosul pe care femeia îl emană

În ciuda stării ei, Kelly nu s-a izolat complet și și-a găsit dragostea în urmă cu 21 de ani.

„Mirosul lui Kelly m-a afectat, uneori, într-un mod negativ, dar nu i-am spus nimic ei. Am ținut pentru mine. Când am început să locuim împreună, am observat asta. Nici nu cred că s-a obosit să ascundă. Kelly nu era atât de încrezătoare când ne-am întâlnit prima dată și cel mai bun mod de a o ajuta era să o susțin.”, a spus soțul lui Kelly, potrivit Metro.

