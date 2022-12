Premieră în România. Doi tineri nevăzători au urcat pe vârful Aconcagua, la peste 6.500 de metri altitudine | Video

Tinerii români au urcat la 6.962 de metri înălțime cu mult curaj și determinare, deși sunt nevăzători, fiind totodată o premieră pentru țara noastră.

Premieră în România. Doi tineri nevăzători au urcat pe vârful Aconcagua, la peste 6.500 de metri altitudine

Doi tineri nevăzători au reuşit să urce, în premieră pentru România, pe vârful Aconcagua, la 6.962 de metri altitudine, cel mai înalt vârf muntos din America de Sud, notează Agerpres.

„Răzvan Nedu şi Alex Benchea, cei doi sportivi Climb Again care împreună văd aproximativ 1%, au ajuns pe Vârful Aconcagua, 6.962 metri.

Ascensiunea lor este o premieră pentru România. Proiectul 7 summits Climb Again numără acum trei din cele mai înalte vârfuri ale celor șapte continente ale lumii: Elbrus, Kilimanjaro şi Aconcagua.

Răzvan Nedu care vede aproximativ 1% şi Alex Benchea (nevăzător), sportivi Climb Again, membri ai Lotului Naţional de Paraclimbing şi instructori de escaladă pentru copiii cu dizabilităţi ai programelor de terapie Climb Again, au reuşit să escaladeze Vârful Aconcagua, 6. 962 metri, cel mai înalt vârf al continentului american”, se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de clubul Climb Again.

Ascensiunea unor sportivi nevăzători români pe Aconcagua este o premieră pentru România şi o realizare importantă pentru centrul Climb Again a cărui misiune dedicată este terapia prin escaladă pentru copiii cu dizabilităţi fizice şi mentale, precum şi dezvoltarea încrederii acestora în forţele proprii, mai anunță sursa citată anterior.

„După reuşitele înregistrate pe munţii Kilimanjaro (2019) şi Elbrus (2021), Alex şi Răzvan au purtat, în premieră pentru România, tricolorul pe acoperişul Americii de Sud, Aconcagua devenind astfel al treilea vârf cucerit din proiectul 7 summits, escaladarea celor mai înalte șapte vârfuri ale celor șapte continente ale lumii.

Cei doi sportivi ai Lotului Naţional de Paraclimbing au fost însoţiţi de alpiniştii Teofil Vlad, Anca Mihuţescu, precum şi de ghidul argentinian Pablo Tapia.

Ruta expediţiei s-a desfăşurat sub forma unui circuit numit Aconcagua 360. S-a pornit din tabăra de bază Plaza de Argentina (4.200 m), iar coborârea s-a efectuat prin partea opusă a muntelui, prin Plaza de Mullas (4.300 m).

Pentru a obţine o aclimatizare corectă, echipa a urcat muntele lent, instalându-şi tabere la înălţimi tot mai mari (4.900 m, 5.400 m şi 5.900 m) şi revenind de două ori la tabăra de bază Plaza de Argentina”, se mai arată în comunicatul citat de agenția Agerpres.

